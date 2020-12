Cvirus.- Alcoi cancel·la el Betlem de Tirisiti i tanca museus i biblioteques davant l'increment de contagis

Així ho han manifestat en roda de premsa l'alcalde, Toni Francés, i el portaveu del govern local, Jordi Martínez, qui a més han informat que l'índex de contagis del municipi ha superat els 500 casos per cada 100.00 habitants.

Francés ha reconegut que "en només una setmana s'ha doblat la incidència" per casos positius, "superant els 500 casos per 100.000 habitants". "El consistori ha incrementat les mesures restrictives que estan en la nostra mà, com és el tancament d'instal·lacions municipals com biblioteques, museus i els principals teatres, el Calderón i el Principal", ha indicat el primer edil.

En aquests dies, el Teatre Principal acull les representacions del Betlem de Tirisiti, una icona del Nadal Alcoià que atrau molts turistes. Així mateix, les restriccions s'han anunciat fins al 4 de gener.

"CRIDA A LA RESPONSABILITAT"

L'Ajuntament no s'ha pronunciat sobre com seria la Cavalcada alcoiana del 5 de gener -la més antiga d'Espanya- i ha assenyalat que condiciona la seua celebració a l'evolució de la pandèmia. Per açò, el govern municipal ha fet "una crida a la responsabilitat" a les famílies en l'"entorn privat" de cara a aquestes festes de Nadal.