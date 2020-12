Isa Pantoja paga los platos rotos del enfrentamiento entre Kiko Rivera y su madre: "No se la espera en Cantora"

Isa Pantoja acaba de salir de uno de sus relaties más intensos en el que las informaciones del exterior han marcado su concurso. Mientras la cantante estaba encerrada junto a su pareja, Asraf Beno, en el reality, fuera se estaba librando una auténtica batalla campal entre su madre y su hermano.

Kiko Rivera reveló públicamente todos los detalles de la herencia de su padre, Paquirri, y acusó a Isabel Pantoja de haberse apropiado de unos bienes que no le pertenecen. La relación entre madre e hijo atraviesa su peor momento e Isa P se ha visto envuelta en medio de la guerra familiar.

La semana pasada, la hija de la tonadillera contó que intentó ponerse en contacto con su madre, pero que esta no cogía el teléfono. Chabelita ha concedido este miércoles una exclusiva en la que ha confesado estar preocupada por la salud de su madre. Además, la cantante ha contado que su madre tiene apagado el teléfono y que no quiere llamar al de su tío Agustín.

La colaboradora Paloma García-Pelayo ha revelado este mañana una nueva información del porqué Isa P no se presenta en Cantora. "Intenta contactar con su madre y no puede, me consta que Isa Pantoja habla con gente de esa casa y la respuesta recibidas no son positivas, no la esperan en Cantora, no la quieren en Cantora, y si es su madre la que está detrás de esto...", ha explicado García-Pelayo.

"Se lo tendrá que decir su madre, ¿no? Me parece surrealista", ha añadido Joaquín Prat, descolocado. Alessandro Lecquio ha continuado en la línea de su compañero y ha criticado la actitud de la artista sevillana: "No es normal no recibir a una hija", ha sentenciado.