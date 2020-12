VOX reclama en Huesca soluciones y un plan estratégico para la hostelería y el turismo

La nieve es una de las riquezas de la provincia y los colectivos que se están viendo afectados por las restricciones "solo quieren trabajar con las medidas oportunas y si se lo niegan necesitan un plan de ayudas y de negocio", ha expuesto Arranz tras participar en el acto reivindicativo que ha tenido lugar en la capital altoaragonesa.

"Llega un momento en que las restricciones no pueden ser de tal manera que no permitan subsistir a estos negocios, pero estamos viendo centros comerciales atestados en Zaragoza y las estaciones de esquí cerradas porque no se ha levantado la prohibición de movilidad entre las provincias aragonesas. Hay que tener cordura, hay que saber convivir con la epidemia y con el virus porque la gente necesita mantener sus puestos de trabajo", ha remarcado.

Para Arranz, "las últimas restricciones han llegado tarde y son bastante flojas y tampoco existe un plan estratégico claro para dar soluciones". Ha argumentado que "si llegamos tarde a la época de la nieve se nos pasa la temporada y estos sectores viven de unos días muy concretos, y si retrasamos mucho las restricciones ya llegan tarde".

Así, la estaciones de esquí, las empresas de turismo activo, la hostelería, las casas rurales necesitan actividad y si no se llega a tiempo va a ser tarde para levantar el sector, ha dicho el diputado autonómico. "Las ayudas tienen que llegar y los planes tienen que estar hechos, por ello, pedimos previsión, prudencia y la intención de levantar la economía o asfixiarla más".

Arranz ha agregado que "por supuesto que la salud es fundamental, hay que seguir unos protocolos pero es más fácil seguirlos en una estación de esquí que en un centro comercial y se pueden hacer las cosas de manera sensata para poder salir adelante, encontrando un equilibrio".

El parlamentario de VOX ha dicho que "no se puede dejar morir a estos sectores porque si en España nos cargamos el turismo o la hostelería cuando ya nos hemos desindustrializado, mal vamos".

Por su parte, el concejal de VOX del Ayuntamiento de Huesca, Antonio Laborda, ha trasladado que ha habido negocios en el Pirineo y también en la capital altoaragonesa que se estaban preparando para acoger a los visitantes porque en un principio se iba a levantar el confinamiento provincial el 21 de diciembre. No obstante, el Gobierno de Aragón ha decidido que se prolonga el confinamiento de las provincias y "esta falta de previsión afecta a la economía de la provincia, al futuro de los valles pirenaicos".

Laborda ha estimado que las perdidas en la hostelería y el turismo van a ser del 30 o 40 por ciento al haberse perdido las fechas de temporada más alta de la nieve, el puente de diciembre y la navidades. "El impacto puede ser muy fuerte", ha destacado.

El edil ha anunciado que su grupo va a seguir presentando mociones para que lleguen soluciones a estos sectores perjudicados por la pandemia. "Hay que guardar las normas sanitarias y también tiene que haber actividad económica", ha concluido.