Ana Obregón recuerda a su hijo, Álex Lequio: "Ya no es Navidad, nunca lo será sin ti"

No cabe duda de que ha sido un año difícil. Y, si no, que se lo digan a Ana Obregón: la actriz se prepara para pasar las primeras navidades sin Álex Lequio, una situación sobre la que ha reflexionado a través de Instagram, donde no es la primera vez que escribe unas emocionadas palabras dedicadas a su hijo.

La actriz, que se prepara para dar las Campanadas en La 1 junto a Anne Igartiburu, ha publicado una serie de imágenes en las que posa con su hijo, pues, asegura, "desde pequeñito" le encantaba la Navidad.

Acompañando el texto con el habitual hashtag "#Alessforever", la bióloga no ha ocultado su dolor: "Me has regalado las 27 Navidades más felices de mi vida. Con papá mirabas al cielo a ver si llegaba papá Noel mientras yo escondía los regalos debajo del Pino".

"Ahora me toca a mi mirar al cielo para ver la estrella que más brilla y sentir tu luz que me da fuerzas para vivir esta Navidad que ya no es Navidad y que ya nunca lo será sin ti", rezan las últimas líneas.

La pasada semana, la presentadora recordó a su hijo, fruto de su pasada relación con Alessandro Lequio (quien también suele dedicarle algunos posts en Instagram), al cumplirse siete meses de su fallecimiento a causa de un cáncer.

"Siete meses sin ti. Siete meses sin mi hijo. Siete meses sin vivir. Brillaste en esta vida y ahora en la eternidad. Te quiero desde siempre y para siempre. Hoy no puedo decir mas... A veces la simplicidad es la gloria de la expresión", apuntó Obregón, quien, apoyada por los suyos, retoma poco a poco la vida pública.