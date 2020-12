Vox lamenta que "hauria pagat la pena" donar el seu suport als pressupostos però no els han acceptat res

"La nostra posició estava fixada des del principi: no podem recolzar uns pressupostos continuistes i unes polítiques expansives de la ruïna dels ciutadans", ha declarat després del tancament del vot telemàtic en l'últim ple de 2020, "i menys en un any tan complicat". Els comptes s'aproven aquesta vesprada, finalment amb l'abstenció de Cs.

Per a Vox, tots els diners haurien d'anar destinats a reforçar l'Estat del Benestar i "no en el propi benestar del govern amb les pujada de sou i l'increment d'assessors" perquè "això no pot ser".

També estan en contra de "destinar diners a partides purament ideològiques i despesa purament supèrflua a sanitat, educació i als servicis socials que els ciutadans necessiten".

Per contra, la portaveu de Vox ha justificat que enguany van decidir esmenar els pressupostos -el 2019 no van presentar cap- perquè van considerar que "si un sol euro o cèntim s'haguera destinat a les partides necessàries, hauria pagat la pena".