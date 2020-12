Cvirus.- 17 locals d'oci valencians, entre ells La3, reclamen responsabilitat patrimonial a l'Estat per 1,5 milions

Entre les discoteques que han presentat una d'aquestes reclamacions es troba la coneguda La3 de València, "que s'ha vist obligada a tancar definitivament a causa que no ha pogut suportar les conseqüències derivades de les restriccions imposades sense haver rebut cap ajuda per part de l'administració".

Aquesta sala, que comptava amb deu anys d'història, era "un referent del sector a nivell nacional i internacional i per la mateixa havien passat DJ i productors com Jeff Mills, Nina Kraviz, Laurent Garnier, Seth Troxler, 2manydj's, Vitalic i Flux Pavilion, entre molts altres", destaca Spain Nightlife en un comunicat.

Els empresaris reclamants, explica la mateixa font, han pres aquesta mesura "obligats per la situació límit a la qual s'han vist sotmesos".

Recorden que l'oci nocturn a la Comunitat Valenciana es va tancar íntegrament el passat 14 de març -a causa de l'estat d'alarma decretat des del Govern Central i, posteriorment, després de decisió de la Generalitat Valenciana-, al juny van tornar a reobrir però el 17 d'agost van haver de tornar a tancar, i no va ser fins al passat 10 de desembre que es va habilitar la seua obertura en format restauració, "una cosa inviable econòmicament per a moltes d'elles després d'acumular pèrdues milionàries".

Afigen que "els pocs dies que els van permetre obrir a l'estiu va ser amb aforaments molt reduïts pel que molts d'ells ni tan sols van reobrir en no eixir-los a compte ja que a més, estaven obligats a invertir en compra de mobiliari i subministraments higiènics que finalment no han servit per a res".

"TRAVESSIA PEL DESERT SENSE AJUDES"

Els empresaris recalquen que, "a pesar d'haver estat més de nou mesos amb els negocis tancats o suportant restriccions desproporcionades i arbitràries, no han rebut cap pla d'ajudes i s'han vist obligades a seguir pagant impostos, una part de cotitzacions a la Seguretat Social i els lloguers mensuals, provocant tot açò l'estrangulació financera de les mateixes i fent-les inviables".

En aquest sentit, el secretari general d'Spain Nightlife, Joaquim Boadas, sosté que "aquest abandó total de les empreses d'oci nocturn i de l'hoteleria en general és una irresponsabilitat total del Govern".

"I per aquest motiu i per molts uns altres que expliquem en les reclamacions de responsabilitat patrimonial és pel que hem decidit reclamar contra l'administració, a la qual assenyalem com a responsable últim de totes les pèrdues patides i de les seues conseqüències, la qual haurà de respondre del lucre cessant, dany emergent i dany moral quantificat i acreditat en les reclamacions", assevera.