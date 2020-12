Telefónica supera sus objetivos de despliegue de 5G y alcanza un 79% de cobertura en la Comunitat Valenciana

Así, con la instalación de más de 400 nodos, se cubren poblaciones de muy distinto tamaño, desde las mayores con más de 250.000 habitantes hasta las más pequeñas de menos de 10.000, según ha informado en un comunicado la compañía.

Cuentan con acceso a la red de 5G de Telefónica todas las capitales de provincia, las principales ciudades de la Comunitat y poblaciones pequeñas como Xeraco (Valencia) con algo más de 6.000 habitantes, Ondara (Alicante) con aproximadamente 6.800 o Moncófar (Castellón) con algo más de 6.200 habitantes.

La puesta en marcha de la red de 5G fue un compromiso con la sociedad y con la digitalización del país dentro del pacto digital. En esta primera fase de despliegue, la compañía está trabajando con las últimas generaciones de radio que permiten el doble uso 4G y 5G con el objetivo de llevar la nueva tecnología al máximo de población desde el primer momento.

Este despliegue inicial está haciendo uso de los emplazamientos e infraestructuras actuales y, a medio y largo plazo, se irá complementando con nuevas estaciones base y small cells, según la capacidad o la cobertura lo vayan requiriendo.

Entre las poblaciones medianas de la Comunitat que hoy cuentan ya con cobertura 5G de Telefónica se encuentran además de las citadas, otras como: Torrente (81.200 habitantes), Quart de Poblet (24.500 habitantes), Oliva (25.200 habitantes) o Sagunto (65.670 habitantes) en la provincia de Valencia; Almassora (25.945 habitantes), Borriana (34.544 habitantes), Nules (13.170 habitantes) o Vinaròs (28.438 habitantes) en la provincia de Castellón; y Alcoi (58.977 habitantes), Benidorm (67.558 habitantes), Villena (33.983 habitantes) o Elda (52.404 habitantes) en la provincia de Alicante.

VENTAJAS TÉCNICAS DEL 5G

Esta nueva generación de telefonía móvil permite la conectividad ultrarrápida y con unas capacidades diferenciales en términos de ancho de banda, tanto de subida como de bajada, muy baja latencia y capacidad para conectar a millones de dispositivos. La gran transformación del 5G es que hará posible un mundo en el que la mayor parte de nuestros objetos de uso cotidiano serán elementos conectados entre sí y con nosotros, con un mayor ancho de banda y una velocidad de milisegundos.

COMPROMISO CON EL FUTURO DE ESPAÑA

Telefónica lanzó este año un pacto digital del que formaba parte el lanzamiento y despliegue del 5G que promueve el establecimiento de unas reglas del juego adaptadas a la nueva realidad post Covid-19 para evitar las desigualdades en el mundo digital, fomentar el acceso a la conectividad de nueva generación y a la protección de los derechos humanos frente a las amenazas tecnológicas.

Para los clientes particulares, además de las ventajas que aporta el 5G en términos de mayor velocidad y menor latencia para, por ejemplo, la descarga de una película en segundos, supondrá la posibilidad, entre otras, de disfrutar de retransmisiones deportivas en directo en las que el usuario tendrá una experiencia 360º y podrá visionar cualquier ángulo del partido como si estuviera en la cancha.

Además, aquellos que sean aficionados al gaming contarán una experiencia en movilidad similar a la que les aporta la fibra en el hogar, o sea, sin interrupciones o latencia. Así, el 5G permitirá jugar, en el teléfono móvil, como si se estuviese en la pantalla del ordenador de casa o en una video consola.

Para las empresas, destacan los servicios de Multiaccess Edge Computing, que ofrecen servicios de ultra baja latencia y una mayor capacidad de cómputo 'al borde de la red', además de servicios como las redes privadas 5G, el IoT masivo y las comunicaciones críticas además de la virtualización de la red, que facilita utilizar los recursos de redes de forma más eficaz en función de las necesidades de los clientes.

Telefónica trabaja con las últimas generaciones de radio que permiten el doble uso 4G y 5G con el objetivo de llevar el 5G desde el primer momento al máximo de población. En esta primera fase se lanza la red 5G gracias a una tecnología que combina el despliegue 5G NSA (Non Stand Alone) y DSS (Dynamic Spectrum Sharing) para desplegar inmediatamente después la red 5G SA (Stand Alone), cuando la tecnología esté plenamente disponible después de la estandarización.