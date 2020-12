Bonig veía "más claro que el agua" que Puig "no iba a dejar caer su gobierno" por "aceptar lo mínimo" que pedía Cs

Así se ha pronunciado la líder de los 'populares' este miércoles, tras conocerse que Cs no votará a favor de la ley de acompañamiento y se abstendrá en los presupuestos. Para Bonig, también queda "clarísimo" que la "única alternativa" al "desastre de gestión" del Botànic es el PP. "Eso queda clarísimo", ha incidido.

Preguntada sobre si cree que el Botànic ha "utilizado" a Cs ha indicado: "Yo no sé si lo ha utilizado o se han utilizado mutuamente", y ha defendido que el "responsable" de esta situación es Puig porque "ha preferido a Compromís y a Unides Podem" en lugar del apoyo del "bloque constitucionalista".

Así, ha argumentado que el 13 de abril le ofreció pactar unos "presupuestos de legislatura" que "atendiesen a la gestión sanitaria y la reactivación económica" peor ha lamentado que el president "no ha querido".

Ahora, Bonig considera que el pacto de la reconstrucción -que firmaron los 'populares', Ciudadanos y el Botànic- es un "espejismo" para "mayor gloria de Puig", ha defendido que el pacto "llegó a Les Corts gracias al PP y a Compromís" y ha lamentado que este acuerdo "ha quedado en nada".

También ha afeado a Puig que no haya "llamado ni una sola vez a la líder de la oposición" y ha afirmado que "no es que el PP no quiera saber nada, es que al PP nadie le ha llamado ni desde presidencia ni nadie del grupo socialista" y les "corresponde a ellos haber liderado" el pacto.

"Si nos hubiesen llamado, hubiéramos llegado a acuerdos en materias esenciales", ha señalado, e incluso podrían "haber votado a favor o abstenerse" en algunos aspectos del presupuesto.