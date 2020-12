El PSPV vés "agredolç" l'abstenció de Cs als pressupostos i reafirma la seua lleialtat al Botànic

"No m'importa el què, sinó el qui", ha declarat després de finalitzar el vot telemàtic i abans de la votació final de les dos lleis en l'últim ple de les Corts del 2020. Cs ha pres aquesta decisió perquè Compromís i UP no han acceptat la seua última proposta de baixada fiscal per a les classes mitjanes.

Mata ha insistit que és "el millor pressupost de la història" i el millor possible en temps de pandèmia. "La voluntat era ampliar la base, hem de traslladar als valencians que açò no és cosa d'un govern", ha defès amb l'exemple dels acords amb l'oposició en diputacions i ajuntaments.