¿Qué carrera universitaria te interesa más? Algunos consejos para elegir la que te conviene

La Universidad española mantiene la tendencia de sobrecualificación, es decir, un alto nivel de graduados ocupando puestos de trabajo que no requiere dicha titulación. El dato recuerda lo que ya, después de muchos años, sabemos: que una carrera universitaria ya no garantiza un buen empleo.

De modo que a la hora de empezar es fundamental saber elegir. ¿Qué carrera debo estudiar?, ¿la que debo o la que quiero? Cuando no hay una vocación de por medio, estas dos preguntas son las que más se hacen los jóvenes mientras estudian su bachillerato. No hay que pensar únicamente en las salidas laborales, pero hay que tenerlas en cuenta.

Es un momento que suele provocar mucha ansiedad en el alumno, porque siente que su futuro empieza a construirse a partir de ahora. De hecho, son muchos los jóvenes que incluso hacen la Selectividad sin saber qué carrera van a estudiar.

¿Qué dicen los expertos? Desde TISOC Coaching, escuela europea de coaching, dan una serie de consejos para aquellos que aún no han decidido qué carrera estudiar.

Hazte las preguntas clave

¿Qué me imagino yo haciendo en el futuro? ¿Qué tipo de trabajo me apasionaría realizar? Si supiera que el éxito de mis estudios está asegurado, ¿qué carrera realizaría sin dudarlo ni un instante? ¿Cómo y cuándo me voy a informar de la oferta de estudios universitarios? ¿Qué pasos concretos voy a dar, desde hoy mismo, para alcanzar mis objetivos?

Anticípate

Lo ideal es haber valorado nuestras preferencias y haber tomado una decisión en los dos años previos a la prueba de Selectividad. De este modo podremos elegir el mejor bachillerato y las asignaturas optativas que ponderen más en la prueba de acceso a la Universidad, de acuerdo a los estudios que deseamos cursar.

Traza un plan de acción

Lo mejor para tomar las riendas es crear un plan con acciones precisas y plazos definidos. Pon por escrito tus preferencias; habla con profesionales que trabajen en las áreas que más te gusten; busca información; elabora un calendario; e investiga sobre cuáles son los requisitos de admisión, plazos de matrícula, precios, etc.

Piensa en tus capacidades

En muchos casos la percepción que tenemos sobre nosotros mismos es auto limitadora, de forma que tenemos una visión poco realista acerca de lo que podemos alcanzar y de lo que no. Confía en tus posibilidades. Recupera momentos de tu vida en los que has logrado cosas de las que te hayas sentido orgulloso y analiza qué capacidades pusiste en funcionamiento en aquella ocasión. Todos esos talentos son tuyos y ahora van a ser tu motor.

Identifica tu talento

Las áreas en las que tenemos talento suelen ser aquellas con las que más disfrutamos y donde nos sentimos más cómodos. La motivación es un excelente indicador de dónde está alojado aquello para lo que somos mejores.

Infórmate sobre la oferta de estudios

Tenemos muchas formas de acceder a la información sobre universidades, planes de estudios, titulaciones, créditos, programas, asignaturas, requisitos de admisión, salidas, etc. Se recomienda especialmente que consultes: el Programa Orienta, las páginas oficiales de las distintas Consejerías de Educación, de las Universidades públicas y privadas, del Ministerio de Educación y la página de la UNED, si tu deseo es estudiar a distancia.