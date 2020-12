L'Ajuntament de València planteja poder cremar el cap de la meditadora en la Crida de les Falles o 10 de març

Galiana, abans del ple del consistori, ha indicat que s'estan contemplant "absolutament tots els escenaris i no hi ha cap decisió presa". Ha al·ludit al 15 de gener, data marcada per Sanitat fins a la qual s'allarguen les normes aprovades recentment pel Covid i "després es veurà la situació de la pandèmia".

En aquest sentit ha subratllat que no es pot plantejar qualsevol activitat ara ja que la situació és complicada i canviant, encara que ha indicat que en un primer moment s'ha plantejat poder cremar el cap el dia de la Crida, que dona inici a les Falles, quan es faça, i també ha destacat la data simbòlica del 10 del març, dia que es va decidir suspendre les Falles pel Covid.

En tot cas, Galiana ha insistit que "no hi ha cap decisió presa" i ha subratllat que, quan es faça, es realitzarà amb el món faller, "com s'ha fet sempre, que és el verdader protagonista de la festa, i no es prendrà cap decisió per part de l'ajuntament sense consultar-li".