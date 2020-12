PP solicita la comparecencia urgente de Franco en las Cortes para abordar un crédito de 100 millones a la hostelería

Así lo ha anunciado este miércoles a los medios el presidente regional del PP, Paco Núñez, quien ha mostrado su indignación por el hecho de que el plan de ayuda del Gobierno regional a la hostelería consista en "repartir unas mantas". "Me produce vergüenza ajena, es vergonzoso y un insulto al sector", ha añadido.

Momento en el que también ha aprovechado para criticar el plan de ayuda del Gobierno de España a la hostelería, al asegurar que no llega ni al cinco por ciento del sector y lamentar que no tenga ayudas directas. "La hostelería y el turismo están viviendo un ataque frontal por parte de los gobiernos de España y Castilla-La Mancha y no son el problema", ha añadido.

Por ello, ha pedido al presidente regional, Emiliano García-Page, que mire como están llevando a cabo la ejecución de ese plan de combate de la pandemia junto con la ayuda a la hostelería otras comunidades autónomas como la de Madrid, donde no se la criminaliza y se la permite trabajar.

Es por ello, "ante este panorama", por lo que ha solicitado la comparecencia urgente de Franco en las Cortes estas navidades en el pleno para abordar la aprobación de este crédito de 100 millones para la hostelería, ampliable en el futuro para compensar las pérdidas del sector.

También ha pedido a la consejera que explique en su comparecencia la evolución epidemiológica del virus y las consecuencias para el sector, a fin de evitar los cierres. "No son unas navidades para descansar por parte de la clase política, sino para trabajar", ha concluido.