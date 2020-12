Dafne Fernández, "destrozada", pide ayuda a sus fans tras perder el móvil: "Tengo ahí las fotos de mi familia"

Le puede ocurrir a cualquiera. O, más bien, ¿a quién no le ha ocurrido?Dafne Fernández ha perdido el móvil mientras viajaba en transporte público y su felicidad por las fiestas navideñas se ha visto empañada, por lo que no ha dudado en pedir ayuda a sus fans.

El motivo no es otro que lo que su smartphone contenía, porque no es solo la cantidad de contactos que pudiese tener la actriz de 35 años, sino sobre todo por aquellas fotografías que tenía almacenadas, sobre todo teniendo en cuenta que acaba de dar a luz.

Fue el pasado 9 de diciembre cuando nació Alex, la segunda hija de la intérprete de Perfectos desconocidos y El Chiringuito de Pepe y su pareja, el fotógrafo Mario Chavarría, después de que el 30 de agosto de 2018 naciese Jon, el primer hijo del matrimonio.

De hecho, ese ha sido la razón que ha esgrimido para tratar de conseguir el auxilio de sus seguidores. Fernández ha buscado con la colaboración ciudadana que no se trague el olvido esas imágenes (habida cuenta de que tiene más de 300.000 followers en Instagram y casi 125.000 en Twitter).

"He perdido hoy el móvil en la zona de Alberto Aguilera, es un iphone con la foto de mis hijos en la portada. Si alguien lo encuentra, porfa que me avise por aquí. Tengo ahí las fotos de mi familia y me gustaría recuperarlas. Gracias por dar difusión y ayudar si podéis", ha escrito tanto en un tuit como en una story la actriz de Tierra de lobos.

Además, por si fueran pocas las desgracias, Dafne ha explicado posteriormente que no "no tenía copia de seguridad", añadiendo que "lo vas dejando" pasar y para mala fortuna suceden estas cosas. "Sé que solo son fotos y vídeos, pero estoy destrozada", ha puntualizado.

He perdido hoy el móvil en la zona de Alberto Aguilera, es un iphone con la foto de mis hijos en la portada. Si alguien lo encuentra porfa que me avise por aquí! Tengo ahí las fotos de mi familia y me gustaría recuperarlas😓. Gracias por dar difusión y ayudar si podéis! — Dafne Fernández (@dafnefdez) December 22, 2020

Muchos usuarios de las redes sociales han instado a Dafne a echar mano de la aplicación destinada a geolocalizar los iphone, explicándole que "puedes enviarle un mensaje con un numero para que te llamen, sin necesidad de desbloquearlo, si alguien lo encuentra", como le hizo saber un seguidor.