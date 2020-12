Cristina Pedroche se ofende en 'Zapeando': "Estaría bien saber si me estáis haciendo 'bullying' para echarme"

En esta época, la cesta de Navidad es una de las cosas que más espera un empleado por parte de la empresa en la que trabaja y, por ello, Cristina Pedrochese ha ofendido al enterarse que se ha quedado sin la suya en Zapeando.

Todo empezó con un divertido vídeo en el que el dueño de un restaurante italiano toma la decisión de hacer una comida de empresa con sus trabajadores en la terraza en pleno invierno.

"Lo que hay que hacer para que tu jefe te dé la cesta de Navidad", ha añadido Dani Mateo al finalizar las imágenes, además de desvelar que ni Quique Peinado ni él la van a tener "por gilipollas".

El pique de Cristina Pedroche en Zapeando: "Si me estáis haciendo bullying para echarme estaría bien saberlo" https://t.co/ctp4W5MDQF — zapeando (@zapeandola6) December 22, 2020

"¿No habéis respondido al email?", ha preguntado Lorena Castell sin saber que la responsable de las campanadas de Antena 3 no tenía conocimiento de ello. "A mí no me ha llegado ni email ni nada. Si me estáis haciendo bullying para echarme estaría bien saberlo", ha contestado.

Finalmente, el conductor del programa ha terminado la conversación con un irónico comentario con el que ha hecho alusión al marido de Pedroche, el cocinero David Muñoz: "Seguro que saben que a ti comida te sobra y han decidido dársela a alguien mas necesitado como Miki".