Sonsoles Ónega tiene un nuevo amor: un arquitecto gallego llamado César

Está en un momento incombustible profesionalmente hablando: mantiene con buena nota su trabajo al frente de Ya es mediodía, se le ha dado muy bien conducir cuando ha sido preciso La casa fuerte y en Mediaset apostaron por ella para ese nuevo formato cuyo objeto es dar altavoz a las injusticias en Quijotes del siglo XXI. Pero, además, es que en la intimidad también le va de maravilla a Sonsoles Ónega.

Tal y como ha revelado en exclusiva este miércoles la revista Diez Minutos, la presentadora de 43 años ha sido vista y fotografiada dando un romántico paseo y muy ilusionada con su nuevo amor, un arquitecto gallego llamado César Vidal, a quien conoció recientemente.

Por ahora, lo importante para ambos es que están bastante cómodos y a gusto el uno con el otro, como pudieron comprobar las cámaras no solo durante la caminata abrazados en la que sacaron a pasear a los perros de ella, Taker y Denver, sino también durante la comida posterior.

La incipiente pareja se ha conocido por unos amigos en común que tuvieron a bien presentarlos y, aunque parezca que estaba escrito, no está de más recordar las palabras que hace unos meses, durante la presentación de su libro, pronunció la madrileña -aunque su familia paterna es de Galicia- sobre si alguien ocupaba su corazón.

"No he conocido a quien me pueda enamorar, pero eso no significa que no tenga ganas de conocer a alguien", afirmó entonces y parece que sus amistades se lo tomaron al pie de la letra, a tenor de las muestras de cariño que recogieron los paparazzis de la citada publicación cuando salieron de la casa en la capital de la periodista después de un rato juntos en el interior.

Ónega no lo pasó del todo bien después de su separación, en agosto del año pasado, de Carlos Pardo, quien fue su pareja durante algo más de once años y padre de los dos hijos de la presentadora, Yago y Gonzalo. Además, ella misma llegó a reconocer que no fue nada fácil. "He pasado mi tiempo de no me apetece, he tenido mi duelo de la separación, eso es una realidad. Pero bueno, que la vida nos sorprende...", comentó.