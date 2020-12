La Generalitat instal·la pantalles gegantes en Colón i Àngel Guimerà per a difondre mesures d'interés

La Generalitat ha instal·lat en les estacions de Colón i Àngel Guimerà de Metrovalencia sengles pantalles de gran format, en les quals es difonen mesures i recomanacions d'interés per a les persones usuàries del servici de transport públic, relacionades amb la COVID-19, segons ha informat el Consell.

D'aquesta forma, s'emeten vídeos amb les indicacions en vigor per a desplaçar-se al llarg de la xarxa de Metrovalencia, campanyes institucionals i consells de Sanitat, amb l'objectiu que viatjar en el metro siga "una pràctica el més segura possible per als passatgers que opten per aquest mitjà de transport públic".

Les pantalles, de 2,8 metres de llarg i 1,5 metres d'alt la d'Àngel Guimerà i de 2,4 metres de llarg i 1,3 metres de llarg la de Colón, són de tecnologia led de gran lluminositat. Les estacions han sigut triades perquè són dos de les tres amb major quantitat de moviments i les dues primeres en el nombre de transbords, per la qual cosa la difusió dels missatges arribaran a "una elevada audiència de viatgers", han destacat.