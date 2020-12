Detingut quan es disposava a robar en una empresa de Benicarló

Els agents, pertanyents a la Unitat de Seguretat Ciutadanade la Comandància de la Guàrdia Civil de Castelló (USECIC), en passar per una empresa de Benicarló van escoltar una alerta sonora en un local dedicat a la construcció i van procedir a verificar l'alarma.

En eixe moment, van observar una persona que vestia de fosc iamb el rostre ocult que eixia del local per un buit que haviarealitzat pel sostre desmuntable per a accedir al seu interior. En adonar-se de la presència policial va fugir i després d'unintens seguiment per diversos carrers de la zona va ser detingut.

A l'arrestat, un home de 35 anys, se li acusa d'un delictede robatori en grau de temptativa. Les diligències instruïdes, juntament amb el detingut seran entregades en els Jutjat de Vinaròs.