Marlaska lamenta que solo interese Arguineguín cuando hay 700 entradas: "En las dos últimas semanas nadie habla"

"Hemos hecho una respuesta que en poco tiempo se han garantizado los derechos constitucionales, se ha hablado de Arguineguín pero en las dos últimas semanas ya nadie habla porque solo se interesan por inmigración los días que se producen 500 o 700 entradas, que son momentos de excepcionalidad", ha indicado Maslaka en una entrevista en la Ser recogida por Europa Press.

El titular de Interior ha defendido la política en esta materia del gobierno de Pedro Sánchez y ha recordado que en el 2019 se consiguió "reducir en un 50% las entradas irregulares, aplicando políticas migratorias y haciéndolo razonablemente bien".

En este sentido, ha recordado que la situación en el muelle de Arguineguín "no se resuelve en quince días si no hay una política migratoria, si no hay una comisión interterritorial".

En cuanto a la relación con los países de origen y tránsito de los migrantes, como Marruecos, Senegal o Mauritania, Marlaska ha calificado la colaboración como "extraordinaria y de lealtad máxima", pero ha insistido en la necesidad de una política migratoria europea.

"La Unión Europea tiene que hacer un esfuerzo mayor en el principio de responsabilidad compartida", ha indicado el ministro, quien ha advertido, además, del crecimiento de la población en el continente africano.

"En 2030 van a ser 1.800 millones de habitantes en África. En 2050, 2.500 millones; la cuestión migratoria es algo que debemos trabajar de forma estructural", ha concluido Marlaska, quien ha reiterado la necesidad de "seguir luchando contra las mafias de inmigrantes que ponen en riesgo la vida de miles de personas que mueren en el mar".

Según ha indicado el titular de Interior, "se están desmantelando redes que trafican con migrantes a diario".