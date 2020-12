Els preus industrials apugen un 0,3% a la Comunitat Valenciana al novembre però abaixen un 2,5% en el que va d'any

20M EP

NOTICIA

Els preus industrials van apujar un 0,3 per cent al novembre a la Comunitat Valenciana, cinc dècimes menys que a Espanya (0,8 per cent), però han caigut un -2,5 per cent en el que va d'any i un -2,7 per cent en comparació del mateix mes de l'any anterior, un dècima menys que en la resta de país on han caigut un 2,8 per cent, segons les dades aportades per l'INE i recollits per Europa Press.