'Pau i llibertat per al poble sahrauí' pide al Govern que apoye el proyecto Madrasa

'PAU I LLIBERTAT PER AL POBLE SAHRAUÍ'

Los grupos parlamentarios que forman esta agrupación, integrada por el PSOE, el PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y El PI, han presentado una proposición no de ley en la que reivindican la necesidad de promover la estancia temporal de estos adolescentes en hogares españoles sin perder las raíces con su cultura, su lengua y sus familias biológicas.

Asimismo, han remarcado que estos menores pueden pasar a formar parte de este programa a partir de los 12 años, cuando comienzan la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), con el objetivo de potenciar su formación académica hasta estudios técnicos o superiores.

En este sentido, el proyecto Madrasa facilita a estos jóvenes refugiados el apoyo familiar y comunitario necesario para que puedan estudiar en España, así como garantizar el apoyo extraescolar para que puedan seguir aprendiendo sobre la cultura y la lengua saharaui.

Por otra parte, ha destacado que la gestión y la difusión de este programa está impulsada por organizaciones solidarias que trabajan con el pueblo saharaui, que en el caso de Baleares es la Escola de Pau.

"En vista de los buenos resultados, los diputados consideran que el programa debe continuar funcionando, mejorar y crecer y establecen que es necesario que las administraciones públicas se impliquen", ha manifestado el Intergrupo.