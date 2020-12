La Policia intervé de matinada una festa d'aniversari en un local de Russafa amb 8 persones

Els agents van acudir a la 01.00 hores al local després d'alertats per ciutadans pel soroll que s'estava produint en l'interior i van comprovar que hi havia huit joves d'uns 20 anys en l'interior. L'amo del local va explicar als agents que estaven celebrant un aniversari.

Davant aquesta situació els agents van alçar un total de 16 actes, dos a cadascuna de les persones presents, per no complir el toc de queda, fixat a les 23.00 hores des de dilluns i per no complir les mesures sanitàries, en no portar mascaretes així com per haver-hi mes de 6 persones en la reunió.