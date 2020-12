Sucesos.- La Policía interviene de madrugada una fiesta de cumpleaños en un local de Russafa con 8 personas

Los agentes acudieron a la 01.00 horas al local tras alertados por ciudadanos por el ruido que se estaba produciendo en el interior y comprobaron que había ocho jóvenes de unos 20 años en el interior. El dueño del local explicó a los agentes que estaban celebrando un cumpleaños.

Ante esta situación los agentes levantaron un total de 16 actas, dos a cada una de las personas presentes, por no cumplir el toque de queda, fijado a las 23.00 horas desde el lunes y por no cumplir las medidas sanitarias, al no llevar mascarillas así como por haber mas de 6 personas en la reunión.