Polémica por la reunión familiar del príncipe William y Kate Middleton, que superaron las seis personas permitidas

Los duques de Cambridge, Kate Middleton y el príncipe William, se han visto envueltos en polémica por violar la "Regla de los Seis" del gobierno del Reino Unido en medio de las últimas restricciones por la COVID-19.

La pareja y sus hijos, el príncipe George, de 7 años, la princesa Charlotte (5) y el príncipe Louis (2), fueron vistos recorriendo el sendero Sandringham, una atracción navideña al aire libre, en la que coincidieron con el tío de William, el príncipe Eduardo, Sophie, condesa de Wessex y sus dos hijos, Lady Louise, de 17 años, y James, vizconde de Severn, de 13.

Luminate Sandringham es un camino de unos dos kilómetros de largo alrededor de los impresionantes bosques y Country Park en Sandringham, una finca de la reina Isabel, que está abierto para los lugareños hasta mediados de enero.

En las imágenes publicadas se ve a las dos familias paseando juntas, cosa que está prohibida, al ser más de seis personas.

Según se ha publicado en medios del Reino Unido, las dos familias llegaron por separado y tenían distintos horarios de entrada y fuentes de la casa real alegaron que no se juntaron voluntariamente.

"Las dos familias recibieron horarios consecutivos separados para visitar el sendero justo antes de que se abriera al público en general", dijeron fuentes que cita el Daily Mail . "Llegaron y salieron en sus propios grupos familiares. Como sabrá cualquier persona con niños pequeños, hubo momentos en la caminata de 90 minutos en los que fue difícil mantener separados a los dos grupos familiares, particularmente en los cuellos de botella en el camino", se excusaban.

Eso no ha evitado las críticas, pues supuestamente se violaron las normas, que dicen que se puede "ver amigos y familiares con los que no se vive (o con los que no tiene una burbuja) al aire libre, en un grupo de no más de 6 personas. Este límite de 6 incluye a niños de cualquier edad", según las directrices del gobierno del Reino Unido.