Arancha de Benito y su hija podrían haber organizado más fiestas, según 'Sálvame'

Hace unos días, Zayra Gutiérrez, la hija mayor de José María Gutiérrez 'Guti' y Arancha de Benito, se situó en el ojo del huracán mediático tras salir a la luz el fiestón que se montó para su veinte cumpleaños en el que se incumplían todas las normas de seguridad respecto a la lucha contra la pandemia del coronavirus.

Las imágenes, que fueron difundidas en las redes sociales, mostraban a más de una veintena de jóvenes entre los que estaba la cumpleañera, que ha tenido que pedir perdón por lo sucedido.

"Es verdad que fuimos más de seis, no voy a decir cuántos pero se han filtrado cosas que no he dicho", señaló la joven, que reconoció que se le fue "de las manos". "Incumplí una norma, pido perdón, mi familia está afectada porque nos incumbe a todos", se disculpaba una vez más Zayra, que asegura que se ha hecho la prueba del coronavirus por precaución.

Por su parte, su madre, Arancha de Benito, también se puso en contacto con el Sálvamepara pedir disculpas.

Lo que no sabían ambas es que unas horas después, desde el programa de Telecinco asegurarían que la polémica fiesta podría no haber sido la única.

Kiko Hernández transmitió el testimonio de la madre de una amiga de Zayra, que no entiende lo que está pasando. Según su testimonio, su hija estaba invitada a la fiesta, pero no fue porque por Whatsapp ya supo que al menos iban a ir 20 de sus amigos e insiste en que no es la primera vez: "No estoy de acuerdo con lo que se está haciendo durante la pandemia en esa casa y siguen haciendo madre e hija", señaló.

Además, el colaborador añadía que esta situación ha sido hasta "denunciada" a la Policía y aseguraba que están llegando "imágenes de fiestas" que se habrían realizado desde marzo. "Incluso han recibido alguna visita del Samur", relataba.