El TSJCV suspén la resolució de Sanitat de prohibir les escurabutxaques en els bars i restaurants de València

La Secció Quarta de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha suspés cautelarment la resolució de la Conselleria de Sanitat que va ampliar -mitjançant una correcció d'errors en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV)- la prohibició de jocs en bars i restaurants a les escurabutxaques dins de les mesures restrictives pel coronavirus.

D'aquesta forma, la sala, en un acte datat aquest dimarts, accedeix a la mesura cautelar sol·licitada per l'Associació d'Empresaris de Màquines Recreatives (Andemar) contra l'apartat 9.3 de la resolució, dins de l'apartat relatiu a establiments d'hostaleria i restauració, la no permissibilitat dels jocs d'atzar en els bars i similars incloent ara expressament a "les màquines recreatives, d'atzar o de joc amb o sense premi, màquines d'apostes esportives, jocs de taula, billars, dards, futbolins o similars".

El primer dissabte de desembre, la Conselleria de Sanitat va dictar una sèrie de restriccions en restauració, emmarcades en les mesures antiCovid, com la prohibició de l'ús de barra i els serveis tipus 'self service' o bufet. En la correcció es va agregar que no es permetia l'ús de màquines recreatives, d'atzar o de joc amb o sense premi, apostes esportives, jocs de taula, billars, dards, futbolins o similars.

L'acte recull l'aclariment que va realitzar la secretaria autonòmica de Sanitat, Isaura Navarro, a Andemar el 9 de desembre. Llavors, va remarcar que la prohibició estava dirigida a jocs de taula com a cartes i dominó i que les escurabutxaques es regulen mitjançant el protocol sanitari per a locals que disposen d'aquestes màquines.

També assenyala que la correcció d'errors publicada per l'administració "no és una altra cosa que una nova resolució en la qual s'adopten noves mesures addicionals", a més de recordar que en les recreatives només juga una persona. Per tant, per a la sala, les noves restriccions manquen de justificació i no estan basades en dades sanitàries.

El TSJCV conclou que resulta "meridianament clar" que Sanitat acudeix a la correcció d'errors i vulnera la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: "Amb la correcció no s'altera o esmena error material (...), sinó que senzillament s'inclou una nova prohibició".

Per tot això, acorda la suspensió cautelar de l'ordre del 17 de desembre i deixa vigent l'ordre inicial amb la prohibició de "jocs d'atzar en bars i similars".

Després d'aquesta decisió judicial, els empresaris de recreatives destaquen que "el TSJ concedeix la cautelaríssima i les màquines de premis continuaran operatives en els bars", a més de recordar que l'ordre de Sanitat es "contradeia" a si mateixa perquè la prohibició feia referència als jocs de taula.