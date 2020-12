La actriz que hizo de vieja de las palomas en 'Solo en casa 2' pasará la Navidad sola: "Puede ser muy sombrío"

A veces la realidad supera la ficción o, por lo menos, la imita. Es el caso de Brenda Fricker, la actriz que interpretó a la solitaria dama de las palomas en la película Solo en casa 2, de 1992, protagonizada por Macaulay Culkin.

La intérprete, de 75 años y que ganó un Oscar a la mejor actriz de reparto en 1989 por la película My Left Foot (Mi pie izquierdo), apareció en el programa The Ray D'Arcy Show, donde aseguró que pasará las fiestas navideñas sola.

"Mentiría si dijera que será una linda y feliz Navidad porque soy mayor y vivo sola. Puede ser muy sombrío", dijo. Así han sido sus últimas navidades, según aseguró.

Para evadirse de esa fecha la actriz se aísla. "Apago el teléfono y bajo las persianas. Grabo con anticipación algunos buenos programas, tengo a mi perro y lo supero de esa manera [...] es una Navidad diferente, eso es todo", reveló.

Sin embargo, lo peor para ella no es el día de Navidad, si no el de Nochevieja.

"Lo que sí encuentro muy difícil es la víspera de Año Nuevo" porque "no hay nadie a quien abrazar o a quien sonreírle" cuando las campanas de una iglesia cercana dan las doce. "No puedo escapar de las campanas", dijo.

Brenda Fricker acabó por revelar que no tiene contacto con Mccaulay Culkin, con el que compartía tiernas escenas en la película. "Me preocupo por él, pero no estoy en contacto", aseguró.