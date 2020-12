Isa Pantoja se preocupa, vía exclusiva, por la salud mental de su madre: "Me da miedo que no tenga ganas de vivir"

Han sido dos meses en los que ha estado apartada, por cuestiones laborales ya que concursaba en La casa fuerte, de la guerra en su familia. Pero ahora tiene que dar la cara y mojarse en el enfrentamiento que tiene su hermano, Kiko Rivera, y su madre, Isabel Pantoja.

El primer paso ha sido una exclusiva a la revista Lecturas, donde Isa Pantoja asegura que su hermano "solo perdonará" a su madre "si llegan a un acuerdo". Además, cree que el DJ está "muy dolido".

Además, dice que aún no ha hablado con su madre, y no porque no lo haya intentado. "Tiene sus dos teléfonos desconectados y al de mi tío yo no voy a llamar", sostiene la joven. Eso sí, hará cualquier cosa con tal de poder hablar con Isabel Pantoja. "Soy capaz de trepar por el balcón para vera mi madre".

"A mi madre le hace falta un psicólogo"

"La persona que está con mi madre [se refiere a su tío Agustín] no la beneficia, debería mediar entre ella y su hijo. A mi madre le hace falta un psicólogo", relata. "Me da miedo que no tenga ganas de vivir".

También hace un relato de la vida en Cantora. "Las cortinas siempre están echadas. Encima mi tío no quiere que se encienda la luz porque gasta. Te consume". Por eso, cuando van a visitar a su madre, lo hacen "con ilusión", pero "a las dos horas te quieres ir".