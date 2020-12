Trucos de belleza 'express' que nos sacarán de más de un apuro estas fiestas

A veces nuestra vida parece una serie de catastróficas desdichas, que nos hemos levantado con el pie izquierdo, hemos tirado la sal y hemos roto un espejo todo el mismo día. Muchas veces la suerte no está de nuestro lado y no nos da la vida para más.

Si eso nos pasa en un día cualquiera a penas le damos importancia y "mañana será otro día", pero cuando ocurre en un momento en el que tenemos un evento la cosa cambia, y queremos poner remedio a todo lo que el universo nos ha mandado por no haber reenviado esa cadena maldita de emails en el 2008.

Di adiós a esa espinilla inoportuna

Mucha coincidencia es que cuando tenemos algo importante, a nuestra cara le parece bien regalarnos una espinilla de un tamaño descomunal para que nos acompañe. Pero no hay que preocuparse, para estas ocasiones existen los parches antiimperfecciones, como los Acne pimple master patch de Corxs, los Peace out spots de Peace Out o los Goo getter de ZitSticka. Estos últimos están impregnados de niacinamida, ácido salicílico, vitamina C y árbol de tépara acelerar la limpieza y renovación de la piel (20,95€)

Parches antiimperfecciones Goo Getter. ZITSTICKA

Mirada cansada

Las largas jornadas de trabajo, descansar mal y trasnochar se ve reflejado en nuestros ojos. Para solucionar esto, además de un buen contorno de ojos hidratante, nuestro gran aliado será un antifaz efecto frío, como el de gel de Natura (6,90€). Lo dejamos en la nevera, y una vez haya cogido temperatura nos lo ponemos durante 15 minutos y nos tomamos ese ratito para nosotras. Al quitárnoslo veremos como las bolsas habrán desparecido y tendremos una mirada más despierta, fresca y rejuvenecida.

Antifaz de gel. NATURA

Pelazo en segundos

Por más que lo intentemos, en ocasiones tenemos el pelo apelmazado y eso no hay herramienta de styling que lo levante. La suciedad y la falta de volumen se alían para que parezca que nos ha lamido una vaca, pero no hay que preocuparse, hay solución. Ya conocemos los beneficios de contar con un champú en seco en nuestro armario del baño, pero si hay algo que nos deje un pelazo digno de una actriz de Hollywood son los polvos voluminizadores Powder play de Big sexy hair. Aplicando una pequeña cantidad en la raíz tendremos al instante un cabello con una textura y volumen envidiables (18,45€)

Polvo texturizante de efecto volumen. BIG SEXY HAIR

Tratamiento 'express' reparador y antiencrespamiento

Después de años de maltrato nuestro pelo puede verse seco y sin brillo, creándose frizz solamente con un poco de brisa. Para ayudar a reparar nuestra fibra capilar podemos utilizar el tratamiento intensivo de Olaplex en casa, necesitando solamente los pasos 0 y 3. Aunque no va hacer que nuestro pelo parezca virgen con tan solo una aplicación, mejora notablemente su tacto y brillo y suavidad (45,45€)

Olaplex Paso 0 + Paso 3. OLAPLEX

Rojeces

Muchas pieles (sobre todo las más sensibles) suelen presentar rojeces, y más ahora con el uso continuo de la mascarilla y los cambios bruscos de temperatura. Para solucionar esto, no hay nada como el tratamiento corrector Cicapair tiger grass color correcting de Dr. Jart+ (11,24€). Este tratamiento todo en uno incluye una cápsula que cambia de color para cubrir las manchas y neutralizar el enrojecimiento, a la vez que restablece la piel fatigada para lograr un aspecto vibrante. La fórmula contiene centella asiática, que ayuda a curar la piel sensible, irritaciones o malestares.