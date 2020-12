Chelo García-Cortés anuncia que su hermana, María Jesús, ha fallecido

Chelo García-Cortés se ha derrumbado este martes en Sálvametras anunciar la muerte de una de las personas más importantes de su vida: María Jesús, a la que siempre se ha referido como su "hermana".

La periodista ha contado la noticia con lágrimas en los ojos después de confesar que no estaba pasando por una buena situación: "Mi último mes ha sido difícil en el entorno de la gente que quiero, no es nada económico ni le ha pasado nada a Marta".

No obstante, la tertuliana ha admitido que no quería hablar de ello para no preocupar a nadie: "María Jesús y yo no éramos hijas de los mimos padres, pero era mi hermana. No quise hacerlo público por respeto a la otra hermana que hay y a sus hijos". El duro golpe se produjo hace dos meses.

Nunca habíamos visto así a Chelo 🥺 https://t.co/nloiclTgDa — Sálvame Oficial (@salvameoficial) December 22, 2020

Emocionada, la comunicadora ha subrayado que Susi, tal y como ella la llamaba, era "un ser maravilloso, valiente y fuerte", y ha apoyado las palabras de Paz Padilla que, de forma cariñosa, le ha recordado que María Jesús no era "como una hermana", sino su hermana.

"La visita de mi hermana me demostró que la vida es otra cosa, lo material en esta vida no sirve para nada, hoy puedes tener dinero y mañana no, pero lo importante es tener a gente a tu lado que te quiera", ha zanjado la periodista, que ha recordado las últimas palabras que escuchó de este ser querido: "Y que te vengan a decir 'hasta pronto, hermana...'".