Coronavirus.- Sanitat detecta 83 brots, un afecta 27 persones a Llíria

En total hi ha nou brots a Castelló, 26 a Alacant i 48 a València. A més del de 27 casos a Llíria, hi ha un de 15 a la Vila Joiosa (social), altres dos de 13 a Oriola (social) i Sot de Ferrer (laboral), un de 12 a Callosa de Segura (social), altres tres d'11 a Albocàsser (laboral), Castalla (educatiu) i Genovés (social), i tres més de 10 casos a Benicarló i Pedralba (tots dos socials) i València (laboral).

Hi ha un brot més que afecta l'àmbit educatiu, a Xàbia, amb huit persones afectades; i altres 11 relacionats amb l'àmbit laboral a Requena (nou contagis); Bigastre, Bunyol i València (huit) i València (cinc). També a València hi ha dos brots de quatre casos, així com un més a Dénia i a Asp, Aiora i Betxí hi ha focus de tres positius.

La resta de brots són d'origen social i es localitzen a: Aielo de Malferit (cinc casos); Alcalà de Xivert (set); Almoradí (un de huit i un altre de set); Asp (cinc); Aiora (cinc); Benetússer (nou); Benicarló (un de huit i un altre de tres); Bonrepòs i Mirambell (tres); Burjassot (cinc); Callosa d'en Sarrià (sis) i Callosa de Segura (dos, tots dos de cinc positius).

També hi ha brots a Canals (sis contagis); Catral (set); Caudete de les Fonts (tres); Cocentaina (sis); Dolores (nou); Elx (quatre brots de sis, cinc, quatre i tres casos); Gata de Gorgos (cinc); Guadassèquies (quatre); l'Atzúbia (nou); la Vila Joiosa (cinc); Llíria (sis); Meliana (dos de nou) i Moixent (cinc).

A més, s'han detectat focus a Novetlè (set); Ontinyent (cinc); Paterna (dos, un de huit i un altre de tres); Puçol (set); Rafal (quatre); Rocafort (quatre); Sagunt (quatre); Sant Miquel de les Salines (tres) i Utiel (cinc).

La capital concentra 13 brots d'origen social. A València hi ha dos focus de nou positius, un de huit, tres de set, un de sis, un de cinc, tres de quatre i dos de tres.

Vila-real (un brots de sis casos); Vilamarxant (dos, un de huit i un altre de sis); Vinaròs (un de sis) i Xàtiva (un de nou i un altre de huit) són els altres municipis que han sumat contagis.