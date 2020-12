El PSOE llama a continuar "siendo responsables" para mantener la seguridad de personas mayores y con discapacidad

"A pesar de la lógica preocupación y alerta", esta situación "nos permite cierto alivio y tranquilidad, por lo que es justo reconocer su trabajo", ha expresado Urizarna.

No obstante, el portavoz socialista se ha sumado a la petición de"responsabilidad" efectuada por el propio consejero "al conjunto de la ciudadanía, a los familiares y amigos de los trabajadores de los servicios sociales y residencias, y también de familiares de residentes que estos días van a poder visitarlos" porque "el virus no da tregua y no podemos relajarnos en las medidas de seguridad", hareiterado.

Por último, ha expresado que "en la medida en que todos seamos prudentes y responsables, las personas mayores y personas con discapacidad van a estar seguros".