Reproches entre Cs y PP copan el debate con acusaciones de "teatro" a los naranjas y de pataletas a 'populares'

Así, en los bloques de enmiendas sobre políticas activas de empleo y acciones encaradas a autónomos, turismo, artesanía o comercio, donde la formación naranja defendía 15 enmiendas parciales y los 'populares' 27, los diputados David Muñoz Zapata (Cs) y Gema Guerrero (PP) han protagonizado un cruce de acusaciones.

En primer lugar era Muñoz Zapata quien defendía el trabajo de Cs "como la lluvia fina, que parece que no, pero acaba calando", y una labor "de hormiguita" para conseguir arrancar acuerdos al Gobierno del PSOE pese a su mayoría absoluta.

Si bien también ha apuntado al PSOE para acusarle de "juzgar al liberalismo por el peor de sus resultados y al socialismo por la mejor de sus intenciones", no ha dejado de reivindicar una actitud de diálogo útil por encima de la del PP pese a contar sólo con cuatro diputados en bancada.

La parlamentaria toledana del PP, por su parte, ha disparado frontalmente a los argumentos de Cs para decirle que la utilidad de la que tanto presumen "y con la que se le llena la boca" no es tanto utilidad, sino "irse al sol que más calienta".

Rebatía Muñoz Zapata en su siguiente turno: "Ustedes sigan tirando patadas mientras nosotros metemos goles como conseguir 21 millones de euros más para los autónomos de la región. Aguantaremos las patadas, todas las que quieran, y saldremos con la cabeza alta por no habernos quedado en un rincón pataleando como ustedes", ha enfatizado.

La réplica no se hacía esperar por parte de Guerrero, quien cambiaba la palabra "teatrillo" utilizada a primera hora de la mañana para acusar a Cs directamente de hacer "circo" y "un papelón". "Hoy están haciendo un papelón. Usted ha defendido en debates generales que Cs está más cerca del PP que del PSOE, de ahí mi perplejidad", afeaba.

Mientras, el Grupo Parlamentario Socialista se ha limitado a enumerar cada una de las más de 40 enmiendas presentadas por la oposición que van a quedar rechazadas al término del debate dentro de estos capítulos.

Así, la albaceteña Josefina Navarrete zanjaba las enmiendas 'populares' acusando a esta formación de estar "en las antípodas de Cs" con enmiendas que "no mejoran, tienen falta de rigor e incoherencia y están cargadas de demagogia persiguiendo la política del titular". También Antonio Sánchez se sumaba a este discurso, cargando contra la política de "trinchera" de los 'populares'.

ENMIENDAS EN AGRICULTURA

Hasta tres bloques en el turno vespertino se han repartido para hablar de las enmiendas en Agricultura y Ganadería, Agua y Desarrollo Sostenible, episodios en los que Cs y PP han mantenido su pugna dialéctica.

Alejandro Ruiz (Cs) recogía el testigo para iniciar su primera defensa de cuatro enmiendas en Agricultura y Ganadería -entre las que figuraban un plan para el olivar o una Comisión para la Competencia- reivindicando más "contacto con la realidad" que las de los diputados 'populares' y recordando que Ciudadanos ha conseguido colar enmiendas en el texto final.

"Llevamos 40 malditos años soportando a inútiles en política que sólo saben insultarse. Buscamos diálogo con un partido -el PSOE- y llega una diputada -del PP- y nos lo echa en cara", ha señalado, tras lo que ha recordado que algún diputado 'popular' les recordó que no había alcaldes de Cs en el Parlamento. "Nosotros no compatibilizamos cargos. No como ustedes, que a saber cómo los cobran".

Emilio Bravo, también alcalde de Mora, tomaba la palabra por el PP para seguir por la misma senda: "Ustedes son la muletilla de Emiliano García-Page y se han retratado solos. Son una veleta. Nosotros somos alcaldes y compatibilizamos trabajos, ¿cómo? Pues trabajando más que ustedes, y nuestros vecinos así lo ratifican elección tras elección, porque ustedes no es que no hayan ganado, es que ni siquiera han empatado".

También dedicaba parte de su primera de intervención para defender sus 16 enmiendas sobre la materia, como ayudas al olivar tradicional, tres millones de euros para ganaderos de cría de toro de lidia o más apoyo a zonas desfavorecidas con dos millones adicionales, "necesarios porque los pueblos rurales lo están pasando muy mal, aunque luego digan que no".

Joaquina Sáiz, del PSOE, ha justificado el rechazo de la mayoría socialista a este bloque de enmiendas de Cs reparando en que el Gobierno regional cuenta con un consejero al frente de esta cartera -Francisco Martínez Arroyo- "muy dialogante".

La respuesta al PP, de su lado, se ha centrado en calificar de "oportunismo político" las propuestas al texto, que "incurren en déficit financiero, detraen de partidas presupuestarias financiadas por fondos Feader e imputan y detraen en partidas que nada tienen que ver con lo que quieren solicitar". "Se contradicen a ustedes mismos".

VELETAS, MULETILLAS Y GALLIFANTES

En el bloque número 12 a debate se discutían cinco enmiendas, una de ellas de Cs y cuatro más del PP. Pero Alejandro Ruiz, en su turno, ha vuelto a coger el hilo del cruce de acusaciones.

"Que me digan muletilla... si eso es lo más gracioso que se le ocurre, está muy bien. Pero si confunden veletismo con diálogo, el problema lo tiene usted", le ha dicho al 'popular' Emilio Bravo, recordándole que si tan veleta es Cs, el PP gobierna con ellos en Madrid, Murcia, Andalucía y Castilla y León.

"Es que la veleta no es Cs, es Cs en Castilla-La Mancha. En otros territorios demuestran tener más seriedad y altura de miras", ha abundado.

Con todo, Cs ha defendido su enmienda de 300.000 euros para una nueva depuradora ecológica en Argés; mientras que el PP ha reiterado la defensa de sus cuatro enmiendas en la materia, sobre todo orientadas a mejorar los regadíos o las depuradoras.

Francisco Pérez Torrecilla ha sido la voz del PSOE que ha enumerado las razones por las que no se aceptarán estas enmiendas y quedarán fuera del dictamen, con argumentos que van desde la mala asignación de fondos del presupuesto detraído hasta el "olvido" de actuaciones concretas, lo que hace algunas propuestas "inviables" y en algunos casos "una tremenda provocación".

El capítulo de Desarrollo Sostenible, el bloque 13 a debate este martes, presentaba cuatro enmiendas parciales, dos de cada uno de los grupos de la oposición. Ha sido por fin este punto en el que se ha rebajado la tensión entre diputados de la formación naranja y 'populares', primero de parte de Alejandro Ruiz de Cs, y después por parte de Emilio Bravo del PP.