Isa Pantoja concede una entrevista sobre su madre y recibe "un pastón"

La pequeña del clan Pantoja, no se ha relajado ni un minuto después de su salida en el programa La casa fuerte. Se ha encontrado con un panorama irreparable, y ya que no puede contactar con su madre, ha decidido dar una entrevista.

El medio todavía se desconoce, aunque se sabe que es de la confianza de la famosa y que se hará público este miércoles. "Vamos a tener muchas claves y por qué no ha ido a Cantora", dice Beatriz Cortázar en el programa matinal de Ana Rosa.

El motivo por el que Chabelita aún no ha ido a casa de su madre lo explicaba también en el programa, Pepe del Real: "Isabel no quiere coger el teléfono a su hija porque está molesta por lo que ha dicho Asraf, (...) que no va a permitir que él hable así de la familia".

Tras no poder contactar con su madre, Isa Pantoja ha dado una entrevista a una revista: "Ha cobrado un pastón"

#AR22Dhttps://t.co/oHss14rRdM — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) December 22, 2020

Por lo que la entrevista está en boca de todos y se espera como agua de mayo. De tal manera que desde El programa de Ana Rosa, han comenzado las deducciones sobre el dinero que ha ganado la hermana de Kiko Rivera. "Estamos hablando de unos 30.000" afirmaba Lequio, a lo que ha sido interrumpido por Cortázar para decir nada más que una palabra, que ha sido clave: "Más".