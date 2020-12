El gobernador del Banco de España pide que el cargo lo elija el Congreso y que el mandato dure ocho años

"Sería conveniente otorgar una mayor relevancia al Parlamento en el nombramiento del gobernador, el subgobernador y los miembros no natos" del Consejo de Gobierno del Banco de España. Con estas palabras, el actual gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha propuesto en el Congreso una reforma para que el cargo sea elegido precisamente por la Cámara y que el mandato dure ocho años no renovables, frente a los seis actuales. Ahora, de hecho, el gobernador es propuesto directamente por el presidente del Gobierno.

En su comparecencia ante la Comisión de la calidad democrática, Hernández de Cos se ha referido a las reformas necesarias frente a la corrupción, en un discurso además centrado en esta serie de cambios. El proceso mencionado, además, "ágil y garantizando que no haya vacíos en el ejercicio de los cargos". Desde el punto de vista del gobernador, este cambio dotaría de "mayor independencia" a la entidad, por lo que tanto la "confianza de los ciudadanos" como el "prestigio" aumentarían.

El nuevo procedimiento estaría en la línea de los que aplica el Parlamento Europeo para nombrar los altos cargos del Banco Central Europeo, ya que su opinión es vinculante en el caso del presidente y el vicepresidente del Consejo de Supervisión.

En cuanto a la duración de los mandatos, actualmente de seis años no renovables, el gobernador ha dejado claro que el hecho de que no coincida con el ciclo electoral español, que suele ser de cuatro años, es "crucial" para reforzar la independencia de las personas y, en última instancia, de la institución.

Un mandato amplio puede resultar también "beneficioso" desde el punto de vista de la "acumulación de experiencia" y como determinante de la capacidad de influencia en los distintos foros internacionales en los que participan los máximos responsables de los organismos supervisores, ha añadido.

También ha recomendado que se tome como referencia la duración del mandato de los miembros de la Comisión Ejecutiva del BCE, fijada en ocho años no renovables. La prohibición explícita de renovación es un elemento importante que se debe preservar, ya que, entre otras cosas "anula los incentivos de las personas que ostentan la máxima responsabilidad en estas instituciones a aproximarse a quienes deciden acerca de su posible reelección".

En el caso del Banco de España, la condición de no renovación afecta al gobernador y al subgobernador pero no a los consejeros, que pueden ser renovados una sola vez, algo que Hernández de Cos considera que se podría modificar, para convertirse también para estos en no renovable.