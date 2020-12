Regalos perfectos de última hora para las amantes de la cosmética y el maquillaje

Navidad está a la vuelta de la esquina, pero muchas personas dejan al final los regalos para el último minuto, ya sea por no tener tiempo o por no tener ideas. El tema se complica cuando toca regalar a alguien que adora el mundo del maquillaje y la cosmética, donde aquellos no iniciados pueden perderse.

Regalar productos beauty de calidad es siempre un acierto, sobre todo sin son para una beauty addict. Por eso, aquí van algunas ideas con las que vamos a quedar bien elijamos lo que elijamos.

Estuche de tratamiento facial Power Juice Set de Ole Henriksen. SEPHORA

Ole Henriksen es una de las marcas cosméticas danesas que más esta dando que hablar últimamente. Su sérum de vitamina C fue el top ventas imbatible de Sephora USA durante mucho tiempo, y es que si en algo destaca esta marca, es en aportar una luminosidad increíble al rostro.

El estuche de tratamiento facial Power Juice Set, se compone de tres básicos esenciales para una rutina facial de gran eficacia para conseguir un cutis radiante: una loción tónica con gran contenido en AHA, una crema hidratante iluminadora y una mascarilla instantánea para perfeccionar el rostro (29,99€)

Estuche para cejas Magnificent Brow Show. BENEFIT COSMETICS

Este kit para cejas de edición limitada contiene 5 productos icónicos, desde lápiz de cejas hasta gel fijador, pasando por cera y polvos. Contiene todos los productos necesarios para lograr looks de cejas naturales, sofisticados o atrevidos, perfecto para aquellas amantes de las cejas (64,99€)

Kit de 3 mascarillas 'The Golden Masks Kit Wild Wishes'. SEPHORA

Una sesión de spa en casa siempre es un regalo genial, y con esta edición limitada de Sephora Collection podremos empezar el año con mucha fuerza. ¿Qué tiene dentro? 3 Mascarillas doradas, para el cutis, los ojos y los labios, de edición limitada con tejido metalizado o de hidrogel. Perfeccionadora de piel, Hidratante iluminadora o Nutritiva alisadora, mimando cada zona del rostro con estilo (8,24€)

Kit de maquillaje 'Diamond Bomb Baby Mini'. FENTY BEAUTY

Cuando Rihanna cantaba shine bright like a diamond lo hacía de forma literal, por eso la de Barbados no dudó cuando decidió que sus productos brillasen más que nuestro futuro. El kit de maquillaje Diamond Bomb Baby Mini tiene 2 de sus best seller que nos morimos por tener: el iluminador Diamond Bomb All-Over Diamond Veil junto con el mini Gloss Bomb Universal Lip Luminizer en tono Fu $$ y, para un maquillaje vibrante que llevar a todas partes (18,74€)

Filtro perfeccionador Hollywood Flawless Filter. CHARLOTTE TILBURY

Si buscas un filtro de Instagram embotellado, ese es el Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. El glow sin ninguna partícula reflectante parece mágico, dando la impresión que es el brillo propio y natural de nuestra piel, además, su color es personalizable, realza la tez y aporta ese toque radiante en cuestión de segundos (30,74€)

Cofre de maquillaje Superstars. SEPHORA

Para sorprender, no hay nada mejor que el cofre de maquillaje Superstars de Sephora con 10 best sellers imprescindibles. Desde la mítica Beauty blender hasta los Lips stain de Fenty, este regalo va a enamorar a quien se lo demos (49,99€)

Estuche de lápiz de labios 'Confession'. HOURGLASS

El lujo, el diseño y el maquillaje se unen en este estuche de labiales de Hourglass. Con dos nuevos colores exclusivos, ofrece un color de larga duración con consistencia cremosa, saturada y acabado satinado que no gotea ni se corre. Además, el aplicador con lados dorados se puede utilizar con las recargas del lápiz labial ultrafino Confession. Cada uno de los tonos está pensado para un momento en concreto: Canneberge al anochecer y Rosa profundo al amanecer (53,99€)

Estuche de cuidado facial 'Le Trio Gagnant De L'Hydratation'. LANEIGE

Laneige es conocida como una de las marcas con una hidratación insuperable, incluso en los labios más resecos, por eso este estuche se trata de un regalo increíble para aquellas que adoran la cosmética. El set incluye la mítica mascarilla de labios de vainilla, mascarilla para dormir de agua esencial y una crema que también actúa como tónico para dejar la piel preparada y suavizada (29,99€)