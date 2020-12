El IVAM configura su nuevo consejo asesor con seis personas vinculadas al mundo del arte

El consejo estará integrado por cinco expertas y un experto del mundo del arte y la cultura atendiendo el Código de Buenas Prácticas en la Cultura Valenciana.

Los integrantes serán María Berrios, a propuesta de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte; Maribel Domènech, a propuesta de la Universidad Politécnica de València; Amparo Carbonell, a propuesta del Consell Valencià de Cultura; Stephanie Hessler, a propuesta del CIMAM - International Commitee for Museums and Collections of Modern Art; y Antonio Collados, a propuesta de la Asociación de Directoras y Directoras de Arte Contemporáneo de España (ADACE), informa la Conselleria de Cultura en un comunicado.

Las personas integrantes del nuevo Consejo Asesor ejercerán sus funciones durante cinco años y se podrán renovar hasta una vez por un período de la misma duración.