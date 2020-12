El TSJCV reconeix al PP el dret a obtindre la documentació de l'expedient de Francis Puig de la Conselleria d'Economia

La sentència de la Sala contenciosa administrativa, que no és ferma i imposa les costes processals a la Generalitat, amb un màxim de 1.500 euros, estima així el recurs contenciós-administratiu interposat per la diputada del Grup Popular de les Corts Eva Ortiz contra una resolució del 18 de maig del conseller d'Economia sobre la petició d'informació sobre l'expedient.

Ortiz, segons l'escrit al qual ha tingut accés Europa Press, va sol·licitar que li fora traslladada una còpia íntegra de l'expedient administratiu en relació amb la denúncia formulada per concertació de preus de preus per la CVMC contra les societats Comunicació dels Ports, Kriol Produccions i Canal Maestrat, vinculada a Francis Puig, així com tota la documentació relacionada.

El president de les Corts va traslladar la petició a la Generalitat i el conseller d'Economia va demanar una pròrroga per sobrecàrrega de treball i posteriorment va adduir a una sèrie de consideracions jurídiques per a justificar la negativa a entregar la còpia de l'expedient sobre la base de la llei de Defensa de la Competència i confidencialitat.

El sotssecretari de la Conselleria va assenyalar que "les normes en matèria d'investigació i control de conductes prohibides per la llei no permeten a les autoritats responsables de la seua tramitació donar trasllat de les actuacions en un expedient de conductes prohibides".

Ortiz va recórrer en considerar que la denegació es basa en una interpretació incorrecta de determinats preceptes de la Llei de Defensa de la Competència i que amb la negativa d'entregar la documentació s'ha vulnerat el dret fonamental a participar en els assumptes públics ja que no existeix causa justificada. El ministeri fiscal va subscriure l'estimació de la demanda sobre la vulneració del dret.

La sentència arreplega que assisteix la raó a la Generalitat en el seu al·legat que "cap la denegació d'accés a la documentació interessada per un parlamentari quan existisquen raons fundades en Dret que així ho justifiquen, doncs no es tracta d'un dret sense límits" però afig que, "no obstant açò, cap d'eixos preceptes justifica la negació de la informació que va instar la diputada per part de la Conselleria d'Economia. O, com a mínim, no es justifica el procedir de la Conselleria d'Economia".

Així reconeix el dret a a el demandant a obtindre de la conselleria d'Economia, a través del president de les Corts, la documentació sol·licitada després de reconéixer que s'ha vulnerat un dret fonamental.