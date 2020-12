València destinarà el pròxim any 6,7 milions d'euros a 24 projectes en jardins de 14 districtes

La ciutat de València preveu destinar el pròxim any 2021 una partida global de més de 6,7 milions d'euros dedicada a crear i remodelar jardins en 14 districtes de la ciutat.

El vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha informat aquest dimarts de les inversions en jardineria que es faran al llarg del pròxim exercici, amb 24 projectes que beneficiaran a 14 districtes, amb una extensió total de 167.026 metres quadrats.

Compten amb un import de 6,7 milions d'euros: 4,2 milions d'euros provinents dels pressupostos participatius DecidimVLC; 1,6 milions d'euros, dels fons europeus Edusi per al Cabanyal-Canyamelar, i la resta, de recursos propis. La partida es destinarà a la creació de nous jardins i la remodelació dels existents.

El pes dels pressupostos participatius en les inversions en jardineria és "una bona mostra de com la ciutadania, els veïns i veïnes reclamen una ciutat més verda, més natural, més amable, amb més arbres, més espais verds en els barris", ha destacat l'edil. "Actuem en 14 districtes, tenint en compte que el projecte Una València Més Verda comprén la plantació d'arbres per tota la ciutat", la qual cosa "és una manera de democratitzar la inversió en tots els barris i districtes, de repartir-la per tota la ciutat", ha afegit.

Campillo ha detallat 12 infraestructures verdes previstes per a l'any que ve que actualment disposen d'assignació pressupostària, sis més que estan en projecte i altres cinc en el barri del Cabanyal-Canyamelar, contemplades en els fons Edusi. També s'ha referit a la iniciativa Una València Més Verda II, sorgida dels pressupostos participatius, que preveu la plantació de prop de 1.400 arbres, amb un pressupost d'un milió d'euros.

Quant a les previsions amb assignació pressupostària, es troba la construcció de dos nous jardins, un en l'avinguda Joan XXIII —5.358 metres quadrats i 388.893 euros de pressupost— i un altre en l'avinguda Amado Granell Mesado —592 metres quadrats i 110.757 euros—, així com la creació d'una zona de socialització de gossos al jardí situat als carrers Viver i José María Pinazo —805 metres quadrats i 78.675 euros de pressupost—.

En Algirós, s'actuarà als carrers Josep d’Orga i Xalans i la plaça Músic Ginés —1.176,98 metres quadrats i 132.428 euros de pressupost—, mentre que a Ciutat Vella es farà al parc dels carrers Hospital i Vinatea —658 metres quadrats i 73.933 euros de pressupost—.

Així mateix, en Patraix es treballarà en les àrees enjardinades del carrer Manuel Simó —690 metres quadrats i 115.515 euros de pressupost— i la plaça Enrique Granados —7 metres quadrats i 79.321 euros de pressupost—, on s'instal·larà el primer bany auto-rentable de la ciutat, una de les peticions emanades d'un procés de participació ciutadana. Quant a la remodelació integral del Parc Gulliver, inclou l'accés i la figura completa —10.000 metres quadrats i un milió d'euros de pressupost—.

D'altra banda, s'adequarà el fòrum del Parc de l'Oest —43.750 metres quadrats i 525.000 euros de pressupost—, es duran a terme millores al parc de la plaça Manuel Granero —7.445 metres quadrats i 600.000 euros de pressupost— i finalitzarà la construcció d'una pèrgola dins del Parc de Malilla —127 metres quadrats i 48.946 euros de pressupost—. En el districte de Jesús, es faran actuacions en els espais verds de les places Escultor Frechina, Holanda i Santiago Suárez (Santi).

Els sis jardins en projecte per a 2021 són els del carrer Setaigües —2.680 metres quadrats i 347.220 euros de pressupost— i Rafael Lapesa Melgar —1.000 metres quadrats i 100.000 euros de pressupost—, juntament amb les platabandes del carrer Fontilles —220 metres quadrats i 18.000 euros de pressupost— i el condicionament de l’Espai Natzaret —61.400 metres quadrats i 121.000 euros de pressupost—. A aquests s'afig una nova àrea per a gossos en l'avinguda d'Aragó —800 metres quadrats i 120.141 euros de pressupost— i l'enjardinament de la mitjana de la gran via Germanies —911 metres quadrats i 120.000 euros de pressupost—.

Fons Edusi per al Cabanyal-Canyamelar

Els fons Edusi per al barri del Cabanyal-Canyamelar engloben la remodelació integral dels jardins dels carrers Doctor Lluch —18.294 metres quadrats i 677.377 euros de pressupost— i la Font Podrida —5.609 metres quadrats i 259.959 euros de pressupost—, i de les places Mare de Déu del Castell —1.212 metres quadrats i 178.868 euros de pressupost— i Calabuig —384 metres quadrats i 65.793 euros de pressupost—. Aquests quatre projectes s'han aprovat formalment i s'ha fet la petició per a incloure també el Parc de la Remunta —6.635 metres quadrats i 446.267 euros de pressupost—.