Una carnicería de Torrecilla de Alcañiz reparte 4,2 millones de euros del quinto premio 49.760

Neftalí, hijo de los propietarios de la carniceria, negocio que ya va por la tercera generación, ha afirmado que "la gente está muy contenta". Están abonados todo el año a ese número desde hace más de 30 años "y ha tocado esta Navidad", ha añadido. A última hora de la jornada de ayer, "nos quedaban dos décimos y nos los hemos quedado en casa".

No obstante, todavía no sabe cuánto le ha tocado y no ha tenido tiempo para hacer planes. "Tengo que mirarlo bien porque en Navidad se comparte o se reparte lotería", ha subrayado Neftalí, quien hoy no ha parado un momento entre las felicitaciones y los encargos que ha de servir para estas fiestas navideñas.