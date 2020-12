El Parlament valida el Decreto ley 14/2020 que modifica el régimen sancionador para hacer frente a la COVID-19

Se trata de un decreto que aprobó el Consell de Govern el pasado 9 de diciembre que viene motivado "por la urgencia y la excepcionalidad" derivada de la crisis del coronavirus, dado que pretende adaptar diversas normativas de Baleares "a la realidad cambiante" actual.

Así lo ha explicado en el pleno de este martes la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, quien ha expuesto que "las leyes y las normas han de cambiar al mismo ritmo" que lo hace la situación actual.

En este sentido, Santiago ha indicado que, entre otras cosas, el decreto busca "sancionar mejor y con más garantías". De hecho, la nueva norma implicará, en primer lugar, la modificación del Decreto ley 11/2020, que establece un régimen sancionador específico para hacer frente a las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.

Así, se considerarán infractoras las personas que han comercializado u organizado eventos en los que se produzcan aglomeraciones que no permitan cumplir las medidas sanitarias, así como las que han hecho publicidad de estos actos, aunque estos finalmente no se hayan llevado a cabo. Asimismo, se modifica la calificación de infracción muy grave o grave dependiendo de si esta aglomeración se ha producido o no.

Otra norma que modifica este nuevo decreto es la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa. En concreto, se introduce la modificación para agilizar la adquisición hospitalaria de medicamentos genéricos.

Con otro cambio, el Govern facultará los municipios afectados por la Ley de Turismo de Excesos (Palma, Calvià, Llucmajor y Sant Antoni de Portmany) para tramitar las denuncias que se produzcan fruto de la actividad inspectora. Hasta ahora, sólo el Govern tramitaba estas denuncias.

Entre otras, la norma aprobada también incluye la modificación del Decreto ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico, con el objetivo de facilitar la tramitación y la gestión de la renta social garantizada como prestación subsidiaria del ingreso mínimo vital (IMV).

PP, CS Y EL PI SE ABSTIENEN

En la votación del decreto, el Partido Popular, Ciudadanos y El PI-Proposta per les Illes Balears se han abstenido. Desde el Grupo Popular, el diputado Toni Costa ha criticado de nuevo que el Govern use la figura del decreto ley para aprobar medidas y ha considerado que la única acción incluida en la norma que es urgente es la que se refiere a la renta social garantizada. "La impresión que tenemos desde el PP es que han aprobado 14 decretos ley este año y el Govern ningunea a este Parlament", ha criticado.

De la misma forma, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Marc Pérez-Ribas, ha censurado que hay puntos del decreto "que no tienen nada que ver con la COVID-19". Asimismo, el diputado El PI Josep Melià ha criticado que "el Govern está abusando de una manera total de la figura del decreto ley". Tanto el PP como El PI y Ciudadanos han reclamado que el decreto se tramitase como proyecto de ley.

Por su parte, la diputada de Vox-Actúa Baleares Idoia Ribas ha explicado que su grupo vota en contra porque "los decretos ley en vez de dar respuesta a los empresarios y a las familias, dan respuesta a la propia administración".

PSIB, MÉS Y UNIDAS PODEMOS VOTAN A FAVOR

Por parte de los grupos que forman parte del Govern, así como el Grupo Mixto, todos han votado a favor del decreto. Desde el Grupo Socialista, el diputado Enric Casanova ha asegurado que "este decreto es muy claro en un intento de agilizar la tramitación administrativa". "Estamos en una situación sanitaria muy compleja y las actuaciones de carácter irresponsable han de ser castigadas", ha añadido.

La portavoz adjunta de Unidas Podemos, Esperança Sans, ha indicado que su grupo vota a favor del Decreto Ley 14/2020 "porque se modifican varios aspectos de normas que, tras un tiempo de estar en vigor, se hacen más eficaces y se adaptan a la situación actual". "Nos encontramos ante una nueva ola de contagios, los números que salen cada día encienden todas las alarmas. Y mientras haya un aumento de casos, será imposible poder vivir con normalidad", ha apuntado.