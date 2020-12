PSOE rechaza las cuentas de un Gobierno "incapaz, sin rumbo, ni ambición" y que replican un "modelo fracasado"

Durante su intervención en el Pleno de las Cortes para defender la enmienda socialista Rubio ha insistido en que el PSOE rechaza estos presupuestos porque "no tienen modelo de Comunidad autónoma", además de "incumplir" el pacto para la reconstrucción y "no protegen" los servicios públicos ni a los sectores más vulnerables.

Además, para la socialista el presupuesto presentado por la Junta no contempla un modelo de desarrollo económico y no refleja un modelo fiscal progresivo. "Es el mismo modelo fracasado de 35 años que nos ha llevado a la despoblación", ha aseverado.

Rubio ha centrado gran parte de su intervención en la sanidad y ha lamentado que las cuentas no recuperen la atención presencia de la Sanidad Pública, al tiempo que "abandonan" a la escuela pública y "no cambian" el modelo de atención a las personas mayores.

"No apoyan a los sectores económicos y sociales más castigados por lapandemia, no apuestan por la recuperación del empleo digno, noapuestan por la dinamización de nuestra economía, no apuestan porel cambio del modelo productivo, por la digitalización, por eldesarrollo accesible, por la sostenibilidad medioambiental y noapuestan por el retorno de nuestros jóvenes", ha señalado Rubio.

Frente a esto ha defendido que el PSOE "sí" cree en Castilla y León y en su gente. "Creemos que tiene presente y que merece un futuro mejor", ha asegurado.

Así, ha considerado que los fondos europeos para la reconstrucción es la oportunidad que tiene para modernizar su tejido productivo, para crear empleo, para aumentar la industria, para que los jóvenes "dejen que tener de exiliarse" y para mejorar infraestructuras.

Por último, Rubio ha considerado que ante un año tan duro marcado por la pandemia es necesario "cambiar las cosas" con el fin de fortalecer los servicios públicos para que "todo el mundo" tenga el acceso a la sanidad pública, proteger a los mayores y convertir la educación en una garantía de la igualdad de oportunidades.

"Hay otra Castilla y León posible, la que eligieron todos los castellanos y leoneses votando al Partido Socialista", ha aseverado.

Tras esta intervención el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, ha argumentado el voto en contra del PP a la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE, una intervención en la que ha afeado la asuencia del portavoz socialista, Luis Tudanca, en el debate.

"Es la primera vez que el portavoz del PSOE no defiende la enmienda a la Totalidad, en un momento histórico el señor Tudanca, ese que se enfada cuando le acusan de cobardía política, hace esto, esconderse y no salir a dar la cara, esa es la ambición y el coraje de quien dice defender a Castilla y León", ha señalado de la Hoz.

Durante su intervención, el portavoz 'popular' ha considerado "difícil de entender" que el PSOE, que suscribió el Pacto para la Reconstrucción, no ratifique "todos y cada uno" de los puntos que se refleja en el proyecto de la Junta. "Qué ha ocurrido desde el 17 de junio, qué le ha pasado a Tudanca que ha desaparecido detrás de una pancarta, por qué prefiere confrontación a negociación, radicalismo a negociación y diálogo", se ha preguntado Raúl de la Hoz, quien ha considerado que con esta estrategia el PSOE "se equivoca".

No obstante, el 'popular' ha considerado que siempre hay momento para rectificar, por lo que ha vuelto a tender la mano al PSOE para intentar que "vuelva a la moderación, al consenso y al diálogo, para ayudar a solventar los problemas de esta crisis".

De la Hoz ha insistido en que las cuentas presentadas por la Junta dan cumplimiento al pacto que, como ha defendido, tiene en marcha la mayoría de sus puntos excepto los cinco que dependen del Gobierno de España como las cuantías para Políticas Activas de Empleo, dependencia, gestión de Ingreso Mínimo Vital, la Ebau única y la devolución de los 182 millones del IVA.

"Señores del PSOE, no han movido un dedo para que se dé cumplimiento compromiso que les vinculaban en este pacto, le vuelvo a tender la mano, negociación o pancarta, radicalismo o sensatez", ha aseverado, tras lo que ha defendido un proyecto de presupuesto "realista".

"Son eminentemente sociales", ha señalado De la Hoz, quien ha defendido el sistema público de educación en el que no ha conflicto entre la escuela pública y la privada. "Defendemos la Constitución y la libertad de elección", ha señalado el 'popular' ante las modificaciones de la Ley Celaá.

En cuanto al modelo fiscal, el procurador 'popular' ha señalado que el modelo de la Junta no busca "armonizar al alza" en referencia al debate sobre la armonización fiscal introducido por ERC en la negociación de las cuestas estatales.

De este modo, ha pedido al PSOE "sensatez y responsabilidad" para atender a los ciudadanos "de la mejor manera posible" en un "momento histórico". "Nos hubiera gustado que estuvieran a nuestro lado, ustedes han elegido estar de frente, detrás de una pancarta en vez de con nosotros en una mesa de negociación", ha concluido.

Tras la intervención de De la Hoz la procuradora socialista le ha preguntado si es que le da miedo debatir con ella al reclamar con insistencia la presencia de Tudanca. "¿Es usted machista o qué problema tiene?", le ha cuestionado.

Así, la procuradora socialista ha considerado que el presupuesto presentado por la Junta es propio de un "pacto de perdedores", tras lo que ha defendido las actuaciones del Gobierno central, ya que, como ha señalado, si hubiera estado al frente del Estado Mariano Rajoy la premisa hubiera sido "tijera-recorte, tijera-recorte".

"Este presupuesto es un gigante con pie de barro y que están salvadas por el Gobierno de España", ha criticado, tras lo que ha afeado que la Junta sea la administración que menos ayudas destina al colectivo de autónomos. "Cerraron y no les ayudaron y les dejaron tirados", ha señalado.

Además, ha insistido en que no solucionan los problemas estructurales de la Comunidad. "Son una decepción, no ofrecen futuro y no hacen que esta Comunidad avance", ha concluido.

Para cerrar el debate e insistir en su voto en contra de la enmienda, el portavoz 'popular' ha afeado la actitud "frentista" por la que, a su juicio, ha apostado el PSOE. "Nos sentimos orgullosos del presupuesto", ha concluido