Podem pressiona Felip VI perquè condemne les activitats de son pare en el missatge de Nadal

Així ho ha dit en una conferència de premsa el secretari primer de la Mesa del Congrés i dirigent d'En Comú Podem, Gerardo Pisarello, que ha destacat que estaran molt atents al discurs del monarca amb motiu de la nit de Nadal.

Pisarello ha sostingut que la casa reial va admetre fa uns mesos que el rei emèrit podria haver comès "accions fraudulentes" i que el mateix Joan Carles I, en el discurs del 2012, va sostenir que les persones amb responsabilitats públiques han de tenir una actitud "exemplar" i que, quan responsables públics estan implicats en irregularitats, és "normal que la societat reaccioni".

A més, Pisarello ha subratllat que les paraules que l'emèrit va proferir fa deu anys potser van coincidir quan cometia presumptes activitats irregulars.

HA DE DEIXAR CLAR QUE NO HI HA PRIVILEGIS

En conseqüència, el diputat d'Unides Podem ha emfatitzat que Felip VI s'ha de referir a la situació de son pare i enviar un missatge de condemna, defensar que s'investigue fins al final i a fons" aquest afer i deixar "clar" que hi ha d'haver transparència al voltant de la monarquia perquè cap membre de la casa reial puga tenir privilegis.

Tot això per Pisarello seria la "reacció adequada" d'un "rei ciutadà, respectuós amb la legalitat constitucional que va jurar complir". No obstant això, "callar" i fingir que aquest any "no ha passat res" seria un indici de "feblesa" i que la monarquia està "a la defensiva", "incapaç" de connectar amb la transparència que reclama la població i, finalment, una mostra que la institució "ha perdut la seua raó de ser".