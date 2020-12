Cvirus.- Pfizer i Moderna proven les seues vacunes contra la nova variant del coronavirus identificada al Regne Unit

MADRID/MAINZ (ALEMANYA), 22 (dpa/EP)

Pfizer i Moderna estan provant les seues vacunes contra el coronavirus per a veure si funcionen contra la nova variant que s'ha identificat al Regne Unit i altres països, segons comunicats de les companyies publicats en CNN.

"Basant-nos en les dades fins a hui, esperem que la immunitat induïda per la vacuna Moderna protegisca contra les variants recentment descrites al Regne Unit; realitzarem proves addicionals en les pròximes setmanes per a confirmar aquesta expectativa", arreplega el document de Moderna.

Per la seua banda, Pfizer ha informat al mitjà nord-americà que ara està "generant dades" sobre el bé que les mostres de sang de les persones immunitzades amb la seua vacuna "poden ser capaces de neutralitzar la nova soca del Regne Unit".

Mentrestant, BioNTech, soci col·laborador de Pfizer, ha anunciat que podria produir en un període de sis setmanes una modificació de la seua vacuna per a adaptar-la a aquesta mutació del virus. "Però això és una consideració purament tècnica", ha comentat aquest dimarts el cap de BioNTech, Ugur Sahin.

El dirigent de la companyia ha precisat que no es tracta només de qüestions tècniques, sinó també de com les autoritats reguladores qualificarien aquesta modificació. En qualsevol cas, ha assegurat que és "molt probable" que la vacuna que ja s'ha produït també funcione contra la nova variant. "La plataforma de la vacuna anterior no es veuria afectada en cas que es desenvolupara més", ha afegit el director mèdic i cofundador de BioNTech, Ozlem Tureci.

En aquest cas, la qüestió seria fins a quin punt les autoritats acceptaren com a base les dades de seguretat i eficàcia ja presentats per a la vacuna actual, a pesar de tractar-se d'una nova modificació. Açò, al seu torn, influiria en la durada d'un possible procés d'aprovació.

D'altra banda, el director executiu de BioNTech, Sean Marett, ha avançat que les primeres entregues de la vacuna en la Unió Europea poden començar aquest dimecres. A més, ha detallat que a la fi d'enguany els països europeus podrien rebre fins a 12,5 milions de dosis.

Les dosis estan actualment emmagatzemades en la planta de Pfizer, el soci de BioNTech als Estats Units, a Puurs (Bèlgica). Ací és on les matèries primeres, que es fabriquen en les diverses instal·lacions de producció de BioNTech, es processen i s'omplin.

Segons ha explicat el director financer de BioNTech, Sierk Poeting, les dosis haurien d'estar en cada estat membre de la UE aquest dissabte perquè les vacunacions puguen començar diumenge. Eixa és la previsió que també té la Comissió Europea.

El president de l'organisme alemany de lluita contra la COVID-19, l'Institut Robert Koch (RKI), Lothar Wieler, ha comentat que la nova variant és aparentment molt més comuna al Regne Unit que altres soques. "Això podria ser perquè és més infecciosa, però no té per què ser així. Encara no podem avaluar clarament la importància de la variant per al que està succeint", ha precisat.

Pel que fa a la importància de la variant en la vacuna, Wieler ha esgrimit que "totes les dades conegudes fins ara suggereixen que la protecció proporcionada per la vacunació no està restringida si aquesta variant s'estén més enllà".