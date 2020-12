Unides Podem firma la moratòria del límit de despesa de personal d'À Punt després d'acordar-la amb PSPV i Compromís

A més de retardar l'aplicació de la limitació de la despesa de personal fins al 2023, s'afig que tampoc s'aplicarà als instruments d'ordenació de personal. L'objectiu és garantir totes les ocupacions que estableix l'RPT (relació de llocs de treball) per mitjà d'una oferta pública d'ocupació completa per a la radiotelevisió pública autonòmica.

Segons el grup 'morat', després d'una intensa negociació amb PSPV i Compromís, s'han introduït canvis en la moratòria inicialment plantejada perquè la limitació de la despesa de personal tampoc s'aplique als instruments d'ordenació de personal de la CVMC, que inclou la vigent RPT i la seua oferta pública d'ocupació.

D'aquesta forma, la portaveu adjunta d'UP, Estefanía Blanes, defèn que "amb la nova redacció, la Conselleria d'Hisenda hauria de permetre que l'Oferta d'ocupació isca completa i es garantisca la continuïtat de tots els llocs de treball". "Si açò no fora així, tornarem a posar el tema damunt la taula a PSPV i Compromís perquè per a nosaltres garantir tots els llocs de treball ha sigut i serà l'únic objectiu", recalca en un comunicat.

L'article 36 de la Llei 6/2016, del servici públic de radiodifusió i televisió d'àmbit autonòmic, estableix que el total del cost del capítol I de personal no pot superar un terç del total del pressupost de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Fins ara, açò significava que 93 dels 469 llocs que fixa la vigent RPT de l'ens "no podrien optar a consolidar la seua plaça mitjançant l'oferta pública d'ocupació i, per tant, podrien perdre el seu lloc de treball".

L'aplicació d'aquest límit de despesa actualment es troba ajornat temporalment per una moratòria prevista en la disposició addicional octava de la mateixa llei, la vigència de la qual finalitza aquest 31 de desembre. Per a evitar el perjuí als treballadors de la CVMC, "l'única proposta que havien fet fins ara PSPV i Compromís" era allargar aquesta moratòria amb una esmena que plantejava que la limitació no s'aplicarà en l'exercici pressupostari 2021 i els de durada del segon contracte programa de la CVMC; és a dir, ajornar l'aplicació del límit fins al 2023.

No obstant açò, per a Unides Podem, aquesta proposta de moratòria seguia sense garantir que es poguera traure l'Oferta d'ocupació completa, la qual cosa suposa que no es podien oferir els 469 llocs de treball que fixa l'actual RPT.

Inicialment, UP no va donar el seu suport a aquesta esmena en la comissió de Pressupostos perquè "simplement allargava la moratòria i l'única cosa que s'aconseguia era generar una incertesa absoluta en les treballadores i treballadors que no es mereixien". "Per açò ens vam posar a treballar per a intentar donar una solució més permanent a aquest problema", recalca la també presidenta de la comissió de Radiotelevisió Valenciana.

També vol reconéixer el paper dels sindicats en aquesta negociació, després d'estar "en contacte permanent amb els representants dels treballadors de la CVMC i la SAMC (Societat Anònima de Mitjans de Comunicació)". "Aquest avanç s'ha aconseguit gràcies a totes i tots ells", reivindica, i promet que el seu grup estarà pendent del compliment de l'acord per a garantir les ocupacions i un servici de qualitat als valencians.