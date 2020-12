Una administración de Palma vende el segundo y un quinto premio

"No sabemos nada de nada", ha declarado a Europa Press una trabajadora de esta administración que ha dicho que en este establecimiento todavía no se lo creen y que, por el momento, no ha acudido hasta el lugar ninguno de los afortunados con los décimos premiados.

Concretamente, esta administración de lotería ha vendido el número 6.095, que ha resultado agraciado con el segundo premio, dotado con 1.250.000 euros a la serie, y el 43.831, el séptimo de los ocho quintos premios, dotado con 60.000 euros a la serie. Éste último también se ha vendido en Llucmajor.