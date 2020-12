El año de la Covid acaba con emoción gracias al sorteo de Navidad: "Ha sido una alegría después de todo lo pasado"

No se ha visto a grupos concentrados ante las administraciones y las botellas de cava descorchadas ante las cámaras no han sido tan numerosas como otros años. Los afortunados no han podido fundirse públicamente en besos y abrazos. Los medidas de seguridad que hay que mantener para evitar los contagios por la Covid han limitado la celebración del sorteo de la Lotería de Navidad pero la emoción de los ganadores, aunque menos expresiva, ha sido la misma que cada 22 de diciembre. Tal vez mayor, tras un año muy complicado.

"2020 no ha sido tan malo después del todo", clamaba un joven a las puertas de una administración tras saberse agraciado con uno de los premios. Su historia se suma a la de ciudadanos que en los últimos meses han visto peligrar sus negocios, han temido por su vida por ser población de riesgo o que con todos sus familiares en paro han sido el sustento de su hogar.

La alegría de hosteleros y comerciantes

Juan, de origen chino, regenta el bar Dos Culturas de Zaragoza, un local que ha vendido 70 décimos del quinto 86986. "Yo he comprado solo uno", afirmaba al Heraldo de Aragón con el boleto en la mano. "Este año, poca fiesta con el coronavirus", agregaba el dueño de un local hasta el que pocos clientes se han acercado para celebrar su suerte. Entre quienes sí han acudido a desayunar como cada mañana se encontraba Montse Jiménez. "Ha sido una alegría muy gorda, después de todo lo que hemos pasado este año", aseguraba. Esta mujer había comprado tres décimos que ha compartido con sus hijas y una cuñada.

"Me va a venir de maravilla", coincidía no muy lejos de allí Maribel Artieda. La dueña de la tienda de ropa A tu gusto lleva un décimo del 86986. Como la hostelería, el pequeño comercio ha sufrido con dureza los efectos de la pandemia y esta mujer ha querido agradecer la fidelidad de sus clientes. "Que tengamos salud y que este bicho se vaya pronto", añadía junto a ella Mari Paz Oto, jubilada y también afortunada en la jornada de hoy.

Tres años sin ingresos

En la localidad onubense de Punta Umbría, una familia ha sido agraciada con 1,2 millones de euros del Gordo, al llevar tres décimos del 72897. Emiliano Martín, técnico electrónico, ha explicado a Europa Press que lleva tres años sin trabajar ya que cuida de su esposa, que padece una enfermedad rara. Este dinero les viene por tanto "estupendamente" y les ayudará a buscar tratamientos, así como a viajar "cuando se pueda" y, sobre todo, les permitirá "estar más tranquilos".

Martín ha explicado que fue su suegro, quien les ha ayudado a subsistir durante este tiempo, quien compró cinco décimos en julio. De ellos tres fueron para su familia y otros dos fueron para Madrid. "Tenemos una sensación un poco rara", ha confesado Emiliano, quien estos días se va a dedicar a celebrar este golpe de suerte junto a su mujer y su hijo.

Una habitual del sorteo

En Madrid, Manoli Sevilla se enteraba de que le había tocado un quinto premio a las puertas del Teatro Real. Habitualmente esta mujer de 84 años accedía al edificio para seguir en vivo el sorteo. Este año el coronavirus ha obligado a celebrar el evento sin público en la platea pero ella, disfrazada de bombo, no ha querido perderse a la oportunidad de estar cerca.

"Estoy que se me sale el corazón", reconocía tras saber que había recaído un quinto premio sobre el 37023. "Me ha dado mucha alegría porque le ha tocado a mis hijas y a todas las amigas", resaltaba en declaraciones a TVE. Poco después se enteraba también de que se había quedado a un número del tercer premio, el 52472.

Una empleada fallecida por Covid

La mítica Doña Manolita, ubicada en el centro de la capital, ha repartido un año más una gran cantidad de millones. Sus empleados han querido dedicar el Gordo a una compañera fallecida por coronavirus durante la pandemia, según han relatado a Europa Press. Junto al primer premio, este establecimiento ha vendido décimos de otros seis. Pese a ello, ninguno de los agraciados se ha acercado hasta el número 22 de la calle Carmen a celebrar.

Los empleados han escuchado en silencio el momento en el que se anunciaba el 72.897, que han celebrado con una lluvia de confeti dorado. "Es una alegría inmensa después de este año. Es un día mágico", ha subrayado uno de los trabajadores.

Una asociación contra el alzheimer

La asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de Novelda ha repartido entre 490 y 500 décimos del 86.986 entre allegados y vecinos de este pequeño municipio del interior de Alicante. En total unos 2,4 millones de euros. La directora de la organización, María del Carmen Martínez, ha manifestado su alegría por este "dineral" en declaraciones a Efe. "Estamos flipando, no te lo crees", ha sostenido esta mujer, que se quedó con un décimo y entregó varios más a sus familiares.

La asociación atiende habitualmente a 48 pacientes de una enfermedad que conlleva mucho gasto económico y mucho apoyos, aunque en los últimos meses esta cifra ha bajado a 30 a causa de las restricciones por la crisis sanitaria.

El pilar de su familia

Candelaria Poveda es otras de las afortunadas. Los cuatro boletos del 06095, sobre el que ha caído el segundo premio, los adquirió su marido, que está en el paro. Para ellos, para sus dos hijos y para su exnuera los 500.000 euros que suponen son su regalo de Navidad. "Servirá para pagar muchas cosas, como la casa de mi hijo", ha destacado entre lágrimas de alegría esta mujer.

Candelaria, de 61 años, se gana la vida limpiando un colegio de la pequeña población de Pinoso, en Alicante, y su propósito es seguir trabajando: "Me quedan cinco años hasta jubilarme, pero a partir de ahora lo haré de otra manera".