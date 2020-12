James Rhodes y Cepeda se consuelan tras no ganar ni un euro en la Lotería de Navidad 2020

El que no se consuela es porque no quiere y más el día de la lotería. Y eso han hecho el cantante Cepeda y el músico y pianista James Rhodes.

Al típico y consabido consuelo de "al menos tenemos salud", nada desdeñable este 2020, los dos músicos han optado por buscar otros alicientes, después de haber comprobado que la lotería de El Gordo, había sido esquiva con ellos.

"Gané la lotería en el segundo en que me mudé aquí. España es el Gordo para mí", decía en un tuit el británico James Rhodes, un declarado enamorado de nuestro país.

El pianista acompañaba el mensaje con una foto suya en la que posa frente a un árbol de Navidad y con una sudadera en la que pone "Hello Haters", algo así como "hola, trols", burlándose de quienes vierten críticas infundadas por Internet.

El extriunfito Cepeda también se refirió a la Lotería. "El mayor premio que me podía haber tocado sois vosotros", decía el cantante un tuit a sus fans.

Pero como lo cortés no quita lo valiente, luego añadía: "Pero si me toca algo de lotería tampoco voy a decir que no". Su silencio posterior lleva a pensar que no fue así.