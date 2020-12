Críticas a C. Tangana por opinar sobre "la obsesión con Rosalía": "Molaba hace cuatro años, cuando no la conocía nadie"

C. Tangana ha dado que hablar este martes tras hacerse viral un vídeo en el que reflexionaba, durante una entrevista, sobre "la obsesión" del público conRosalía. El artista quiso zanjar las teorías sobre sus supuestas referencias a la cantante, con la que mantuvo una relación hasta el año 2018, en sus últimos videoclips.

El autor de Demasiadas mujeres y Tú me dejaste de querer (canciones en las que aparecen dos mujeres con rasgos semejantes a los de Rosalía) dijo en su última conversación con el medio especializado Rockdelux que el hecho de incluir a "una mujer vestida de rojo" en sus vídeos no se traduce en un guiño a la artista.

"La obsesión ahora mismo con Rosalía es tanta que... El debate de la salsa rosa, la presencia que ella tiene, su impacto... Es que citar ahora mismo a Rosalía es aburridísimo. Es como decir que me gusta la Coca-cola. Pues bien, molaba hace cuatro años, cuando no la conocía nadie", valoró el madrileño.

C. Tangana, ex novio de Rosalía, habló (¿"mal"?) de ella en una reciente entrevista para Rock Delux. pic.twitter.com/gJJxc0t9Qw — ROSALÍA ARGENTINA 🦂 (@RosaliaArg2) December 21, 2020

"Entiendo que la gente esté obsesionada con Rosalía, a mí me ha pasado, pero hace cuatro o cinco años. La gente llega tarde a las cosas. O sea, en algún momento se os pasará: la gente dejará de ver a Rosalía en las manchas del gotelé", zanjó C. Tangana.

El artista se ha convertido en trending topic en Twitter por sus palabras sobre la creadora de El mal querer y sus seguidores. En la red social se han compartido algunas críticas como "C.tangana ha usado toda su historia con Rosalía para triunfar y ahora que ya no le hace falta, va hablando mal de ella diciendo que se pasará de moda" o "Me encanta C. Tangana, pero... ¡Supera a Rosalía de una vez!".

aquí tienes el documento de un ser humano hombre desintegrándose frente a ti, ese momento en el que ves, sin haberlo pedido, todas las costuritas del otro, qué incomodidad qué cosa asistir a los secretos que uno intenta disimular, pero un día va y no puede y cae al vacío https://t.co/S51g66RheH — Anna Pacheco (@annapacheco__) December 22, 2020

-C. Tangana: Rosalía pasará de moda, molaba hace 4 años pero ahora aburre.



-Rosalía mientras su ex necesita Kleenex y psicólogos: pic.twitter.com/bTYxMvvozg — 🌆El Cosmopolita🌈 (@sugar_saady) December 22, 2020

La Rosalía después de las declaraciones del C. Tanganer pic.twitter.com/DYCAlqPEYJ — Miss Atomic Bomb (@AliciaRuless) December 22, 2020