Denunciados en La Cistérniga (Valladolid) 20 jóvenes que celebraban una fiesta en una bodega particular

Los hechos se han producido en la noche del sábado día 19, cuando se procedió a identificar y denunciar a 20 personas de entre 17 y 24 años, vecinos de varias localidades de la provincia, en una bodega particular de la localidad de La Cisterniga, por no cumplir las normas establecidas para combatir la pandemia del coronavirus, concretamente no cumplir con las medidas de protección individual (uso mascarillas), así como medida de distanciamiento.

La intervención se produjo cuando la Guardia Civil, cuando realizaba servicio preventivo de seguridad ciudadana por la localidad de La Cistérniga, escucha música a gran volumen y voces de personas.

Una vez localizado el lugar de donde procedía, una bodega particular, los agentes comprueban que en el mismo se encuentra un gran número de personas, celebrando una fiesta sin hacer uso de la mascarilla, ni respetar la distancia interpersonal.

Durante la identificación de estas personas, cuatro de ellas, asimismo son denunciadas igualmente por desobediencia a los agentes de la autoridad al hacer caso omiso a las reiteradas indicaciones de los agentes y desobedeciendo a los mismos en las indicaciones que le son dadas para su identificación.

La Guardia Civil ha recordado que seguirá en su labor para controlar el cumplimiento de las disposiciones aprobadas por parte de las autoridades, con el único objetivo de garantizar la salud pública y evitar la expansión de la pandemia.