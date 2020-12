Cs segueix "barallant" per la baixada d'impostos i PSPV i Unides Podem destaquen la "botanització" dels de Cantó

A un dia de la votació, aquestes declaracions arriben després de la reunió privada que van mantindre el president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, i el líder de Cs, Toni Cantó, aquest dilluns per a tractar la baixada d'impostos que proposa Ciutadans per a la llei de mesures fiscals o d'acompanyament als pressupostos.

Woodward ha defès que PSPV, Compromís i Unides Podem "no es poden tirar arrere" després de les modificacions que ha fet Cs des de la seua proposta inicial: "Hem arribat a un punt en el qual les exigències de Compromís estan arreplegades; seria un pal molt fort per als valencians que no es baixaren els impostos".

Encara que ha reconegut que de moment "està difícil" que accepten la baixada fiscal perquè pot repercutir en les arques de la Generalitat, l'ha destacat com a necessària per a ajudar "als qui acaben pagant els plats trencats d'una crisi". Per contra, ha qualificat d'improvisada la reforma d'impostos que proposa el Botànic per a avançar en la iniciada el 2017 i que els més rics paguen més.

Per la seua banda, el portaveu socialista ha defès que "per primera vegada en sis anys del Botànic ja hi ha un acord amb una quarta força política" i no ha considerat que siga "tan rellevant" el vot definitiu "si és abstenció o si és a favor".

Per a Mata, queden "dificultats" per a "encaixar" les propostes en la llei d'acompanyament, però l'acord sobre pressupostos "està tancadíssim". Segons el síndic socialista, aquestes dificultats "són sobretot polítiques, perquè Compromís i Podem no estan segurs de la necessitat d'obrir l'espectre, però nosaltres estem convençuts que és una necessitat en un moment de pandèmia no fixar-se en el 'qui' sinó el 'què'.

En aquest sentit, ha argumentat que "sempre queda algun serrell", però ha advocat per "seguir intentant fins al final" l'acord. A més, ha defès que en aquests pressupostos queden "dos forces arraconades: PP i Vox que no volen saber gens de l'evolució i la transformació d'un poble en la situació més greu de la seua història".

També del Botànic, la síndica d'Unides Podem, Naiara Davó, ha coincidit que els de Toni Cantó s'estan "botanitzant" i ha defès que les forces que donen suport al govern "sempre busquen consensos més amplis".

Segons Davó, la proposta de reforma fiscal de Cs no "millora la progressivitat" ni "manté la recaptació", mentre que la del Botànic és "avantguardista a tota Espanya" quant a progressivitat.

Per la seua banda, per al síndic de Compromís, Fran Ferri, existeix una "dreta que no sap en quina realitat viu i que solament s'interessa per la defensa dels interessos de menys de l'u per cent de la població valenciana", davant d'un "Botànic que ha sabut sumar".

NEGOCIACIÓ "PARTICULAR"

Entre la resta de l'oposició, el portaveu d'Economia del PP, Rubén Ibáñez, ha criticat la "negociació fosca" dels comptes de la Generalitat entre Puig i Cantó. "El pressupost és un poc més que teatre", ha defès, i ha oferit als socialistes el suport del Partit Popular "si de veres volen baixar impostos".

I per part de Vox, el seu portaveu adjunt, José María Llanos, també ha criticat que el Botànic no els haja acceptat "ni una" esmena als pressupostos, mentre creu que "Cs ha entrat en el seu joc i sempre fa el mateix: va i vé pensant en el rèdit que puga aconseguir per a les pròximes eleccions".